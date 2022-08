Paralysé après un accident de VTT, il appelle les secours via son Apple Watch

Voici encore une personne qui peut remercier sa montre connectée.

"Je n'aurais jamais pensé que j'utiliserais une Apple Watch pour passer un coup de fil qui m'a sauvé la vie". Ce sont les mots de Ryan McConnaughey, un Californien de 23 ans paralysé après un accident de vélo.

Merci Siri et l’Apple Watch

Ryan McConnaughey faisait du VTT à Spring Valley, en Californie, au début de l'année, lorsqu'un accident l'a fait passer par-dessus son guidon et tomber au sol la tête la première.



La chute a paralysé M. McConnaughey, qui dit ne pas avoir ressenti de douleur mais ne pas pouvoir bouger à partir du cou. Ryan savait qu'il devait appeler à l'aide, mais son iPhone était dans son sac à dos. Il s'est instinctivement tourné vers son Apple Watch, utilisant la commande vocale "Dis Siri" pour appeler un ami proche qui saurait où il se trouve.

Ryan a également appelé les secours, le 911 aux USA, depuis sa tocante ainsi que sa petite amie. Ne sachant pas s'il allait survivre, il a laissé un message vocal à sa moitié.



Après avoir été transporté par avion à l'hôpital, Ryan a subi de multiples opérations chirurgicales qui lui ont sauvé la vie et a été diagnostiqué comme tétraplégique.



"Cette montre m'a sauvé la vie. Aucun doute là-dessus. Personne n'aurait pu me trouver", déclare-t-il au micro de KGTV après avoir suivi une rééducation de la moelle épinière et être rentré chez lui.



Ryan continue d'utiliser son Apple Watch alors qu'il se remet de son accident. Le reportage se termine en mettant en avant une collecte de fonds visant à aider Ryan à faire face au coût de son rétablissement.

Ryan McConnaughey

Outre le suivi de nombreuses activités sportives, l'Apple Watch est capable de détecter une chute, d'analyser votre taux d'oxygène dans le sang, de vérifier votre rythme cardiaque et bien plus encore. l'Apple Watch 8 à venir devrait même prendre votre température et vous aider à savoir quand vous avez une infection, quand vous êtes susceptible de tomber enceinte etc.