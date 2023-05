Il se fait renverser par une voiture, l'Apple Watch appelle les secours !

Depuis que l'Apple Watch prend en charge la détection des chutes et des problèmes de rythme cardiaque, on ne compte même plus le nombre de personnes qui ont vu leur vie sauvée grâce à la montre connectée d'Apple. La dernière histoire en date nous vient du Minnesota où l'Apple Watch a détecté... Le choc entre une voiture et son utilisateur !

Encore une belle histoire grâce à l'Apple Watch

Selon un rapport de CBS News, un homme résidant au Minnesota a été sauvé grâce à la détection des chutes de son Apple Watch. Michael Brodkorb un fidèle utilisateur de l'Apple Watch a vécu une terrible expérience juste en face de son domicile. Alors qu'il entendait une voiture qui stationnait à proximité et qui faisait beaucoup de bruit, il décide de s'avancer dans la rue pour comprendre ce qui se passait et peut-être aider la personne qui cherchait son chemin.



Dès que Michael Brodkorb s'avance dans la rue, la voiture va immédiatement accélérer et percuter l'utilisateur de l'Apple Watch. Une situation assez surprenante, qui peut laisser penser que cet acte était volontaire de la part de l'automobiliste. Brodkorb est soudainement plaqué au sol, se retrouve sonné et ne réalise pas ce qui s'est passé.

Heureusement, l'Apple Watch comprend aussitôt que son utilisateur a été victime d'une chute. Évidemment, la montre connectée ne déchiffre pas l'origine de l'incident, mais elle prend en compte que l'impact contre le sol a été rapide et brutal, ce qui nécessite sans aucun doute l'intervention des urgences.

L'Apple Watch savait que j'avais fait une chute difficile et que je ne répondais pas dans un laps de temps précis, alors la montre a appelé le 911. Je me suis allongé là, et ma famille a dû sortir et me trouver. C'était un scénario difficile.

Une action en 2 étapes

Dès la détection de la chute de Michael Brodkorb, l'Apple Watch s'est mise à vibrer et à sonner de manière progressive. Comme Brodkorb était sous le choc suite à la chute, celui-ci n'a pas répondu aux sollicitations de la montre connectée.

S'apercevant de l'absence de réactivité de son utilisateur, l'Apple Watch a déclenché le protocole d'urgence qui se divise en deux étapes quasi simultanées :

Prévenir en priorité le 911. Le standard d'appel des urgences a reçu un appel automatique avec la voix de Siri expliquant la situation accompagné de la géolocalisation précise du lieu de l'incident. Ce message a tourné en boucle jusqu'à que l'opérateur récupère la totalité des informations. Prévenir le contact d'urgence. Chaque utilisateur Apple peut définir un contact d'urgence, chose qu'a fait Michael Brodkorb avec sa femme. Dès la détection de la chute, Siri a envoyé ce message par SMS : "Michael Brodkorb a appelé les services d'urgence à partir de cet endroit approximatif après que l'Apple Watch ait détecté une chute dure. Vous recevez ce message parce que Michael vous a inscrit comme contact d'urgence".

Des remerciements à Tim Cook

Sans les signalements de l'Apple Watch, Michael Brodkorb serait resté très longtemps allongé au sol. Heureusement, l'intervention des secours et de sa famille a pu être rapide grâce à l'efficacité de l'Apple Watch qui a prévenu des tiers en un temps record après l'accident.



Tim Cook a été contacté via mail par Michael Brodkorb, blessé aux côtes et au coccyx, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Le CEO d'Apple a répondu, a souhaité un bon rétablissement et a rappelé que c'était pour des histoires comme celles-ci qu'Apple commercialisait des technologies aussi performantes dans la détection des chutes et des accidents.



En ce qui concerne l'automobiliste qui a pris la fuite, celui-ci a été identifié, il s'agissait d'un adolescent de 17 ans qui a été incité par sa famille à se rapprocher du commissariat le plus proche afin d'expliquer l'accident qu'il avait causé.