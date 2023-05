L'Apple Watch appelle les secours pour une femme faisant une crise cardiaque

La fonction de détection des chutes de l'Apple Watch peut appeler les secours en cas de besoin, et ce, depuis la Series 4.



Une fois de plus, l'Apple Watch a aidé une femme à obtenir des soins médicaux après s'être effondrée, victime d'un problème cardiaque majeur et potentiellement mortel.

Une femme de plus sauvée par l’Apple Watch

La montre connectée d’Apple a été saluée à plusieurs reprises pour avoir sauvé la vie de ses utilisateurs. Cette fois, un utilisateur de Reddit a raconté un incident concernant le cœur de sa mère, pour lequel l'Apple Watch a permis d'obtenir un secours adéquat de manière rapide.

Expliquée par u/xanderpy, l'histoire raconte comment la mère du membre du forum a ressenti une douleur à la poitrine lors d'un voyage d'affaires. Après avoir fait part de ses inquiétudes à une amie se trouvant dans le même hôtel, elle est tombée par terre, soudainement.

Quelques minutes plus tard, l'amie a rejoint sa chambre et a appelé le 911 (les secours américains), mais a été informée qu'une ambulance était déjà en route. On a découvert par la suite que l'Apple Watch avait automatiquement appelé les secours grâce à sa fonction de détection des chutes.



Bien que l'Apple Watch dispose de fonctions de détection du rythme cardiaque, comme l'ECG depuis l'Apple Watch Series 4, l’entreprise a précisé que cette fonction n'était pas capable de détecter une crise cardiaque.

La mère a été transportée à l'hôpital où l'on a constaté une rupture de l'aorte. Quelques jours plus tard, après l'opération, elle a pu expliquer que sa tocante avait appelé les secours, le transport rapide à l'hôpital ayant également contribué à ses chances de survie.

Le fils a conclu qu'après avoir cru que des histoires similaires étaient "exagérées pour la publicité ou peut-être tout simplement inventées", son point de vue a changé sur la question. "Cela a fait de moi un utilisateur d'Apple pour la vie et m'a montré qu'une technologie comme celle-ci peut vraiment sauver des vies", conclut-il.



L'Apple Watch a déjà aidé à résoudre divers problèmes médicaux, comme aider à découvrir une fibrillation auriculaire non diagnostiquée, des caillots sanguins dans les poumons grâce aux alertes d'oxygène dans le sang ou encore une malformation cardiaque. Les exemples sont nombreux et nous vous en parlons chaque semaine. Si vous n’avez pas encore d’Apple Watch, les derniers modèles sont en promotion pour les French Days.