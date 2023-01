L’Apple Watch appelle les secours par erreur, 15 policiers déployés à la salle de sport

Un homme australien, coach dans une salle de sport, a eu la peur de sa vie lorsqu'il a aperçu une quinzaine de policiers armés entrer sur son lieu de travail. Un récit hollywoodien qui est pourtant bien réel.

La faute a pas de chance

Alors qu'il pratiquait une séance de coaching avec l'un de ses clients, un coach sportif présent dans une salle de sport en Australie a vu plus d'une dizaine de policiers armés débarquer sur son lieu de travail. Essayant de comprendre le pourquoi du comment, il questionna l'un des agents tout en expliquant qu'il n'y avait aucun danger et que tout se passait très bien. Une fois la pression redescendue et l'alerte annulée, il a fini par comprendre ce qui était arrivé.



Aussi fou que cela puisse paraître, son Apple Watch a appelé les secours toute seule. En effet, lors de certains exercices, celui-ci criait "1-1-2", une sorte d'instruction classique dans une salle de sport. Sauf qu'en Australie, l'appel au secours à composer est le numéro 112.

Croyant bien faire les choses, Siri a directement lancé l'appel d'urgence. Pire encore, durant l'appel en cours, l'entraîneur sortait des phrases du style "bon coup" ou "bon tir". Des mots qui ont immédiatement alerté la personne de l'autre côté du téléphone, qui s'est empressée de prévenir la police.



Une histoire assez lunaire, digne d'un premier avril. Heureusement, la pression sur place est vite retombée et personne n'a été blessé. Une bonne chose quand on sait que dans ce genre de situation, cela peut vite dégénérer.



Via