Il percute un poteau en voiture, son Apple Watch Series 8 appelle les secours

Les Apple Watch Series 8 et Ultra sont les premiers modèles à inclure la détection de collision, également incluse dans les iPhone 14. Moins d’un mois après leur commercialisation, les nouveautés d’Apple viennent déjà en aide aux utilisateurs. La dernière histoire en date se passe aux États-Unis.

Un joli coup de publicité pour Apple

Un homme d'Indianapolis, Nolan Abell, attribue à son Apple Watch 8 récemment achetée le mérite d'avoir appelé à l'aide après un accident de voiture. Nolan dit avoir percuté un poteau alors qu'il conduisait à grande vitesse, une semaine seulement après avoir acheté la montre.



Tout en luttant pour rester conscient, Nolan a ressenti le retour haptique de l'Apple Watch 2022 et a entendu une voix lui demandant s'il était là. Voici ce que Nolan a déclaré au micro de ABC News :

Si cette montre n'avait pas été là, qui sait combien de temps il aurait fallu pour que les secours arrivent jusqu'à moi. Quelqu'un aurait fini par me trouver, mais cette montre m'a permis de recevoir les premiers soins en cinq minutes.

APPLE WATCH SAVES LIFE: A man credited his Apple Watch with saving his life by automatically contacting first responders after he slammed his car into a pole. ABC’s Rhiannon Ally reports. pic.twitter.com/WRvfaU07LF — ABC World News Now (@abcWNN) October 28, 2022



Pour mémoire, "Crash Detection" est conçu pour détecter les accidents de voiture graves - tels que les collisions frontales, latérales et arrière, et les renversements - impliquant des berlines, des fourgonnettes, des SUV, des camionnettes et d'autres voitures particulières. Lorsqu'un grave accident de voiture est détecté, votre iPhone ou votre Apple Watch déclenche une alarme et affiche une alerte.



La détection d'accident n'est pas seulement une nouveauté pour l'Apple Watch. Les iPhone 14, y compris Plus, Pro et Pro Max, incluent tous la détection d'accident également.

"Si vous avez votre iPhone et votre Apple Watch, le curseur Appel d'urgence apparaît uniquement sur votre montre, et l'appel est connecté et le son de l'appel est diffusé par votre montre", rappelle Apple.



Lorsque la détection de collision se déclenche, l'utilisateur a 20 secondes pour annuler l'alerte car les services d'urgence sont appelés. L'Apple Watch s'est également fait le champion de la détection des chutes, chose qu’un récent docteur a largement saluée.



Si vous souhaitez franchir le cap, les Apple Watch 2022 sont en vente à partir de 299€.