Première pub pour l’iPhone 14 Pro avec Crash Détection

Apple a partagé sa première publicité pour l'iPhone 14 Pro, mettant en avant la nouvelle fonctionnalité de détection d'accident de voiture, tout en rappelant le nouveau système de caméra arrière amélioré avec un objectif principal de 48 mégapixels, et un écran toujours actif avec la nouvelle fonctionnalité Dynamic Island.

Apple met le paquet sur la détection d’accident

Voici ce que dit la description de la vidéo :

L'iPhone 14 Pro est livré avec Crash Detection, une nouvelle fonction de sécurité vitale qui peut détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement à l'aide, même si vous ne pouvez pas le faire.



Ajoutez cela au nouvel appareil photo Pro de 48MP et à un écran totalement réimaginé, et l'iPhone 14 Pro redéfinit ce qu'un smartphone peut faire. Encore une fois.

Grâce à un nouvel accéléromètre à double cœur, un baromètre et d'autres capteurs, Apple affirme que les modèles iPhone 14 Pro peuvent détecter un grave accident de voiture et appeler automatiquement les services d'urgence si l'utilisateur ne réagit pas après un compte à rebours de dix secondes. Selon Apple, cette fonction s'appuie sur des "algorithmes de mouvement avancés conçus par Apple et formés en machine learning à partir de plus d'un million d'heures de conduite réelle et de données d'enregistrement d'accidents" pour une précision accrue.



La fonction de détection des collisions est également disponible sur les nouveaux modèles Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE de deuxième génération.



Exclusif aux modèles iPhone 14 Pro, l'îlot dynamique - où Dynamic Island - remplace l'encoche traditionnelle présente sur les iPhone 13, et iPhone 14 de base. Aidée par le logiciel, la découpe en forme de pilule se transforme en différentes formes et tailles pour des éléments tels que les appels téléphoniques entrants, les alertes, les notifications, l'authentification Face ID, les minuteries, la navigation, les activités en direct, etc.



Grâce à l'affichage permanent, l'heure, les widgets et les activités en direct sont toujours disponibles en un coup d'œil sur les modèles iPhone 14 Pro. L'écran offre également une luminosité maximale de 2 000 nits en extérieur, soit deux fois plus que l'écran de l'iPhone 13 Pro.



Les modèles iPhone 14 Pro sont disponibles en précommande depuis hier et seront lancés le 16 septembre.



Voici la vidéo en question :