Il se retrouve au tribunal à cause de la détection d'accident de son iPhone 14

Avec sa gamme iPhone 14, Apple propose une nouveauté révolutionnaire qui s'appelle la "détection des accidents". Le smartphone est capable de comprendre quand vous êtes dans un véhicule et quand celui-ci est victime d'une collision. À la base, cette fonctionnalité est faite pour aider et sauver des vies, ça a été le cas dans cette histoire, mais la détection des accidents a aussi apporté des problèmes au conducteur...

Son iPhone 14 appelle les urgences, il se retrouve au tribunal

L'histoire nous vient tout droit de la Nouvelle-Zélande, alors qu'un récent propriétaire d'iPhone 14 venait de prendre la route, celui-ci heurte un arbre à grande vitesse au bout de quelques minutes. Immédiatement, l'iPhone 14 comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave et enclenche un appel au service d'urgence afin d'aider son utilisateur.



Le conducteur saisit rapidement que son iPhone a déjà lancé l'appel et qu'il est en ligne avec un opérateur du service d'urgence. Il va prendre son iPhone 14 dans les mains et demander de l'aide afin que les pompiers et une ambulance viennent lui porter secours, mais le chauffeur réclame ouvertement à l'opérateur de ne pas envoyer la police, il assure que ce n'est pas la peine.

L'opérateur au bout du fil trouve cela assez étrange comme requête, car à la base, il doit toujours lancer l'intervention secouriste avec une ou plusieurs voitures de police. Évidemment, l'opérateur va suivre la procédure qu'il a apprise en formation et va inclure les forces de l'ordre dans sa communication pour lancer l'intervention sur le lieu géographique divulgué par l'iPhone 14.

La police et les pompiers arrivent sur le lieu de l'accident

Dès l'arrivée des urgences, la police se rend à la rencontre du conducteur qui a heurté un arbre. Très vite, les agents comprennent que l'homme au volant n'est pas clair dans ses propos et sentent une odeur... d'alcool !

Les policiers considèrent qu'ils ont affaire à une personne en état d'ébriété qui n'aurait pas dû prendre le volant, mais plutôt appeler un VTC ou se faire ramener par un proche.



Le conducteur sait qu'il est dans une situation délicate, il agresse verbalement et physiquement la police et refuse tous les tests permettant de découvrir son taux d'alcoolémie. Sans surprise, il est immédiatement envoyé en garde à vue après avoir été vu par les pompiers qui ont fait le déplacement.

Le propriétaire de l'iPhone 14 est aujourd'hui en attente d'un jugement, il devra se rendre au tribunal dans les prochaines semaines. Évidemment, son permis de conduire a été suspendu.



Selon le sergent principal Anthony Bood, la police a été étonnée que la détection des accidents de l'iPhone 14 permette de signaler un conducteur en état d'ébriété qui aurait pu faire largement plus de dégâts ou même tuer quelqu'un s'il n'avait pas percuté un arbre.



Source