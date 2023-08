La détection des accidents de l’iPhone 14 sauve la vie d’une femme au Canada

Depuis le premier jour de sa commercialisation, la gamme iPhone 14 est capable de détecter des accidents de voiture, ce qui enclenche après un appel automatique aux secours avec la position précise du propriétaire de l’iPhone. Cette fonctionnalité révolutionnaire a permis de sauver la vie d’une jeune femme qui venait d’avoir un grave accident en Ontario.

Accident, détection, confirmation et déclenchement de l’alerte

Le 5 août 2023, un grave accident de la route s’est produit dans les Grey Highlands, sur la route 130, près de la route 10, en Ontario. La victime, Hannah Ralph, doit sa survie à la fonction de détection des accidents de son iPhone 14, qui a alerté les premiers intervenants immédiatement après le choc.

Le média South Grey News a expliqué que la détection des accidents de l’iPhone 14 a joué un rôle déterminant dans la survie de la jeune femme. Grâce au signalement très rapide, la prise en charge a pu se faire quelques dizaines de minutes après l’accident, Hannah Ralph a été évacuée d’urgence par avion vers l’hôpital Sunnybrook Health Sciences de Toronto où elle se trouve actuellement en soins intensifs.

En plus d’avoir prévenu les secours, l’iPhone 14 de Ralph a également alerté ses contacts d’urgence, y compris son amie, Grace Workman-Porecki. Cette dernière a vivement salué la réactivité d’intervention rendue possible grâce à la détection des accidents d’Apple.

Le temps de réponse a été incroyable. Nous sommes très reconnaissants à tous les premiers intervenants de Grey Highlands et au personnel de l'hôpital Markdale de nous avoir ramené Hannah.

Hannah Ralph souffre de blessures extrêmement graves : fractures des fémurs, du bassin, de la colonne vertébrale, ainsi que de nombreuses lacérations et une perte de sang conséquente. Elle a déjà subi une intervention chirurgicale pour ses jambes et est en attente d’autres opérations.



Angela Jones, la tante de la victime, souligne combien cette technologie de détection d’accident est précieuse, en particulier dans les zones rurales où les temps de réponse peuvent être largement plus longs. Elle encourage vivement son utilisation, estimant qu’elle peut véritablement sauver des vies.



Source