Détection des accidents sur les iPhone 14 : Apple donne une instruction aux utilisateurs !

Avec la gamme iPhone 14, un appel vers le service d'urgence local se déclenche automatiquement si votre iPhone détecte un accident de voiture. Le problème de cette fonctionnalité, c'est qu'il y a beaucoup de détections erronées : après une chute sur une piste de ski, dans les montagnes russes d'un parc d'attractions... Apple a amélioré la fonctionnalité dans les dernières mises à jour d'iOS, mais tout n'est pas encore parfait.

Apple a une requête à faire aux utilisateurs

Depuis le lancement des iPhone 14, de nombreux services d'urgence à travers le monde ont reçu des appels provenant du dernier smartphone d'Apple. En effet, celui-ci a détecté (plus d'une fois) de faux accidents, ce qui a conduit à des appels automatiques vers des services d'urgence.

Quand un appel de ce type se produit, on a toujours le réflexe (bienveillant) de raccrocher rapidement pour ne pas déranger un opérateur qui serait sur le point de prendre en charge l'appel.



Cependant, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans son document d'assistance, Apple précise que si votre iPhone 14 appelle par erreur les urgences parce qu'il croit qu'un accident de voiture vient d'avoir lieu, il faut attendre qu'un opérateur décroche et surtout ne pas raccrocher !

Pourquoi cette recommandation d'Apple ?

La raison est simple. Les opérateurs des services d'urgence sont formés pour répondre rapidement à toute situation d'urgence, qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'un incendie ou d'une situation médicale urgente. Si vous raccrochez immédiatement, l'opérateur ne pourra pas déterminer si l'appel était une erreur ou s'il y a une véritable urgence en cours.

Dans certains cas, l'opérateur peut tenter de vous rappeler pour vérifier si tout va bien, mais cela peut prendre un temps précieux qui pourrait être utilisé pour aider quelqu'un qui a réellement besoin d'aide.

Si la détection d'accident de votre iPhone 14 s'active par erreur et appelle un numéro d'urgence, il est important de rester en ligne et d'informer l'opérateur qu'il s'agit d'une erreur. Cela permettra à l'opérateur de confirmer que tout va bien et de s'assurer qu'aucune aide d'urgence n'est nécessaire.

Apple ne le savait pas

On a tous le réflexe de se dire : "je ne vais pas attendre que quelqu'un décroche, je vais lui faire perdre son temps", Apple a aussi eu cette approche dans sa précédente note d'assistance, mais désormais l'entreprise a complètement modifié le texte en insistant sur la nécessité d'attendre jusqu'au bout.



Apple a probablement appris cette technique lorsque plusieurs de ses représentants ont été pendant une journée complète observer le centre d'appel d'urgence de Summit dans le Colorado. Pour rappel, ce centre est à proximité de plusieurs pistes de ski, il a été victime d'environ 185 appels erronés provenant de la détection des accidents des iPhone 14 en janvier 2023.



