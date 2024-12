Sondage : 73% des utilisateurs d'iPhone déçus d'Apple Intelligence

Un récent sondage de SellCell montre qu'une large majorité des utilisateurs ayant accès à Apple Intelligence se disent globalement déçus par ses fonctionnalités actuelles. Celles-ci ne permettent pas encore de transformer radicalement l'utilisation de l'iPhone, et sont loin de constituer une véritable "révolution".

Apple Intelligence : il va falloir faire plus

Selon une récente enquête menée par SellCell, qui réalise régulièrement des sondages, 73 % des utilisateurs d'iPhone considèrent que les fonctionnalités d'Apple Intelligence apportent peu ou pas de valeur à leur expérience. On grimpe même à 87 % chez Samsung. Autrement dit, elles ne sont pas jugées très utiles au quotidien par la majorité d'entre eux, du moins dans leur état actuel. Ce ressenti général est compréhensible, étant donné qu'Apple Intelligence est encore en développement.



Remarque : l'enquête a inclus plus de 2 000 utilisateurs de smartphones, parmi lesquels plus de 1 000 possédaient un iPhone prenant en charge les fonctionnalités d'IA (séries iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max).

Apple Intelligence : top ou flop ?

Bien qu'Apple ait officiellement lancé Apple Intelligence avec iOS 18, la réalité s'avère plus nuancée. La récente sortie d'iOS 18.2, avec ses nouvelles options d'IA, montre que le chemin est encore long. Apple avait accumulé un retard considérable dans le domaine de l'IA et combler ce fossé s'avère complexe. De plus, certains pays, dont la France, devront patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir tester pleinement ces fonctionnalités.



Malgré une communication persistante, l'IA d'Apple a du mal à convaincre. Pour la majorité des utilisateurs, elle s'avère intéressante dans quelques cas rares, mais reste loin d'être la révolution annoncée pour un usage quotidien.



Les fonctionnalités les plus populaires d'Apple Intelligence :

Outils d'écriture (72 %)

Résumé des notifications (54 %)

Messages prioritaires (44,5 %)

La retouche des photos (29,1 %)

Reformulation des mails et iMessage (20,9 %)

Apple Intelligence payant à l'avenir ?

Récemment, Tim Cook a confirmé qu'Apple Intelligence resterait gratuit. Une sage décision au vu du sondage de SellCell, où 86,5 % des utilisateurs d'iPhone ont affirmé qu'ils ne payeraient pas pour utiliser de l'intelligence artificielle générative. Ces deux informations pourraient néanmoins évoluer dans les années à venir.



Apple Intelligence restera visiblement gratuit, mais rien n'indique qu'Apple ne prépare pas une version améliorée, par exemple Apple Intelligence+, avec des fonctionnalités IA avancées uniquement accessibles sous forme d'abonnement. Idem du côté utilisateur, bien que l'IA ne suscite pas un grand intérêt sous sa forme actuelle, cette tendance pourrait s'inverser dans les prochaines années lorsque de nouvelles fonctionnalités seront développées par les entreprises, Apple en tête.