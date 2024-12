Apple publie iOS 18.2 avec un tas de nouveautés

Apple a publié aujourd'hui les versions finales d'iOS 18.2 et de iPadOS 18.2 pour le grand public, terminant l'année en beauté avec un tas de nouveautés. De plus, Apple a fourni des versions finales pour macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2, visionOS 2.2 et HomePod OS 18.2. Voyons ensemble ce qui vous attend (ou pas) après la mise à jour.

Les nouveautés principales

Une grande partie des nouveautés est liée à Apple Intelligence, et donc pour le moment toujours réservée aux anglophones. La France, comme d'autres pays, seront servis en avril 2025, le temps qu'Apple se conforme aux directives locales, dont la DSA en Europe.

Image Playground

Image Playground est un nouvel outil de création d'images au sein de l'écosystème Apple. Comme vu précédemment, les utilisateurs peuvent générer des images à partir d'invites textuelles, en utilisant des suggestions ou des concepts fournis par Apple, qui peuvent s'inspirer du contenu de Messages ou de Notes. Cette fonctionnalité permet de créer des personnages ressemblant à des amis ou à des membres de la famille en utilisant des photos de l'application Photos comme référence. Il offre un aperçu des ajouts et un historique pour annuler les modifications. Bien qu'il s'agisse principalement d'une application autonome, Image Playground s'intègre également dans Messages, en se concentrant sur les styles animés ou illustrés plutôt que sur les images photoréalistes.

Baguette magique

Intégré à l'application Notes, Image Wand (baguette magique) complète Image Playground en permettant aux utilisateurs de générer des images à partir de croquis ou de texte sélectionné à l'aide de l'Apple Pencil.

Genmoji

Genmoji permet la création d'émojis personnalisés basés sur des descriptions textuelles, extraites de l'album Personnes vers Photos pour des touches personnalisées. Actuellement disponible sur iOS 18.2 et iPadOS 18.2, son déploiement sur macOS Sequoia est prévu prochainement.

Intégration de Siri avec ChatGPT

Siri a désormais la capacité d'exploiter ChatGPT pour les réponses lorsqu'il ne peut pas répondre directement à une requête, avec le consentement de l'utilisateur. Cette intégration permet la création de contenu sans avoir besoin de compte, garantissant ainsi la confidentialité en ne stockant pas les demandes.

Intelligence visuelle

L'intelligence visuelle, accessible aux utilisateurs d'iPhone 16, utilise la caméra de l'appareil pour offrir des informations contextuelles sur votre environnement, comme les heures d'ouverture du restaurant ou des informations sur les produits, avec des options pour interagir davantage via la recherche Google ou obtenir des informations de ChatGPT.

Améliorations des outils d'écriture

La fonctionnalité Outils d'écriture prend désormais en charge des ajustements de ton plus flexibles, permettant aux utilisateurs de demander des modifications spécifiques, comme l'ajout de verbes d'action ou la transformation d'un texte en poésie.

Le nouveau Mail

L'application Mail propose désormais une catégorisation automatique des emails en plusieurs sections (mais il y a une astuce pour y accéder actuellement en France) :

Principale : pour les messages importants

: pour les messages importants Transactions : achats et confirmations de commandes

: achats et confirmations de commandes Mises à jour : newsletters et notifications

: newsletters et notifications Promotions : emails marketing et bons plans

Disponibilité et compatibilité

Ces mises à jour sont disponibles pour tous les iPhone et iPad récents, mais pour la suite complète des fonctionnalités Apple Intelligence, il faut un iPhone 15 Pro ou version ultérieure, d’un iPad avec une puce de la série M ou A17 Pro, ou d’un Mac avec une puce de la série M.

Installer la mise à jour

Pour télécharger la mise à jour, ouvrez l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Prenez le temps de réaliser une sauvegarde auparavant, on n'est jamais trop prudent.

La liste officielle des nouveautés d'Apple

Image Playground

Une nouvelle application qui vous permet d'utiliser des concepts, des descriptions et des personnes de votre photothèque pour créer des images amusantes et ludiques dans plusieurs styles

Parcourez les aperçus et faites votre choix au fur et à mesure que vous ajoutez des concepts à votre terrain de jeu

Choisissez parmi les styles d'animation et d'illustration lors de la création de votre image

Créez des images dans Messages et Freeform, ainsi que dans des applications tierces

Les images sont synchronisées dans votre bibliothèque Image Playground sur tous vos appareils avec iCloud

Genmoji

Genmoji vous permet de créer un emoji personnalisé directement depuis le clavier

Les Genmoji sont synchronisés dans votre tiroir d'autocollants sur tous vos appareils avec iCloud

Prise en charge de ChatGPT

ChatGPT d'OpenAI est accessible directement depuis Siri ou Writing Tools

Compose in Writing Tools vous permet de créer quelque chose à partir de zéro avec ChatGPT

Siri peut accéder à ChatGPT lorsque cela est pertinent pour vous fournir une réponse

Un compte ChatGPT n'est pas requis et vos demandes seront anonymes et ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles OpenAI

Connectez-vous avec ChatGPT pour accéder aux avantages de votre compte, et les demandes seront couvertes par les politiques de données d'OpenAI

IA en tout genre

Image Wand transforme les croquis et les notes manuscrites ou dactylographiées en images dans Notes

Décrire votre changement dans les outils d'écriture vous permet de suggérer comment vous aimeriez que quelque chose soit réécrit, par exemple sous forme de poème.

Contrôle de la caméra (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

L'intelligence visuelle avec contrôle de la caméra vous aide à connaître instantanément des lieux ou à interagir avec des informations simplement en pointant votre iPhone vers l'objet, avec la possibilité d'accéder à la recherche Google ou à ChatGPT.

L'obturateur à deux niveaux de Camera Control vous permet de verrouiller la mise au point et l'exposition dans l'appareil photo lorsque la lumière appuie sur Camera Control.

Mail

La catégorisation du courrier trie vos messages pour vous aider à hiérarchiser les messages les plus importants

La vue Digest regroupe tous les messages d'un expéditeur en un seul ensemble pour une navigation facile

Photos

Améliorations de l'affichage vidéo, notamment la possibilité de parcourir image par image et un paramètre permettant de désactiver la lecture vidéo en boucle automatique

Améliorations lors de la navigation dans les vues Collections, y compris la possibilité de glisser vers la droite pour revenir à la vue précédente

L'historique des albums récemment consultés et récemment partagés peut être effacé

L'album Favoris apparaît dans la collection Utilitaires en plus des collections épinglées

Safari

Nouvelles images d'arrière-plan pour personnaliser votre page de démarrage Safari

L'importation et l'exportation vous permettent d'exporter vos données de navigation depuis Safari et d'importer des données de navigation depuis une autre application dans Safari.

HTTPS Priority met à niveau les URL vers HTTPS chaque fois que possible

L'activité en direct de téléchargement de fichiers affiche la progression du téléchargement d'un fichier dans Dynamic Island et sur votre écran d'accueil.

Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes :