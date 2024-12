Apple publie watchOS 11.2 pour tous les clients

Apple continue d'affiner watchOS 11, l'interface qui équipe actuellement les Apple Watch. Cette fois, il s'agit de la mise à jour watchOS 11.2. Après la sortie de watchOS 11.1 le 28 octobre, Apple nous propose quelques améliorations mineures, en parallèle d'iOS 18.2 et compagnie.

Les nouveautés de watchOS 11.2

Application Marées : prise en charge améliorée des cartes pour les conditions de marée et les zones côtières en Chine.

Camera Remote : inclut désormais la possibilité de mettre en pause les enregistrements vidéo de l'iPhone directement depuis l'Apple Watch.

: inclut désormais la possibilité de mettre en pause les enregistrements vidéo de l'iPhone directement depuis l'Apple Watch. Application Photos : introduction de l'affichage en millisecondes dans le nettoyeur vidéo pour un montage vidéo précis.

: introduction de l'affichage en millisecondes dans le nettoyeur vidéo pour un montage vidéo précis. Fonctionnalité d’apnée du sommeil : s’étend à d’autres pays.

: s’étend à d’autres pays. Sélection d'applications sans contact : option permettant de définir une application par défaut pour les interactions sans contact.

: option permettant de définir une application par défaut pour les interactions sans contact. Fitness et récompenses : améliorations de l'application Fitness et introduction de nouvelles récompenses.

: améliorations de l'application Fitness et introduction de nouvelles récompenses. Corrections de bugs et stabilité : diverses améliorations visant à améliorer la stabilité globale du système.

Parmi les bugs, on notera que l'état de la batterie est désormais correctement remonté dans le système, après des semaines d'anomalies.

Mises à jour précédentes

Avec watchOS 11.1, Apple a introduit deux fonctionnalités Apple Intelligence exclusives à l’iPhone 15 Pro ou aux appareils plus récents, que l'on pouvait retrouver sur la montre (en anglais dans un premier temps :

Réduisez les interruptions : un nouveau mode Focus qui donne la priorité aux notifications en fonction de la pertinence du contenu.

: un nouveau mode Focus qui donne la priorité aux notifications en fonction de la pertinence du contenu. Récapitulatif : cette fonctionnalité permet à Apple Intelligence de fournir des résumés des notifications.

Du côté de watchOS 11, la star était la détection de l'apnée du sommeil, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde et qui reste souvent non diagnostiquée, pouvant entraîner des problèmes de santé comme l'hypertension et le diabète de type 2. Elle arrive dans d'autres pays.