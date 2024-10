Apple publie watchOS 11.1 pour ses montres

Apple diffuse aussi la version finale de watchOS 11.1 aux clients du monde entier. Le nouveau logiciel arrive environ une semaine après qu'Apple a publié la version Release Candidate aux développeurs, et le même jour qu'iOS 18.1 et macOS 15.1 qui apportent la première vague d'Apple Intelligence. Sauf qu'ici, aucune nouveauté à se mettre sous la dent.

Rien de nouveau sur watchOS

watchOS 11.1 peut être installé en allant dans l'application Apple Watch et en sélectionnant la section Mise à jour logicielle sous « Général » dans les Réglages.

A travers les différentes bêtas, aucune nouvelle fonctionnalité majeure n'a été découverte dans la mise à jour watchOS 11.1, bien que les notes de version d'Apple indiquent qu'il y a un correctif pour un problème qui pourrait causer des problèmes d'écriture des données de perturbation de la respiration dans l'application Santé.

Cette mise à jour inclut des améliorations et des corrections de bugs, y compris un correctif pour un problème d'écriture de données de perturbations respiratoires dans HealthKit pour certains utilisateurs.

watchOS 11.1 n'est pas indispensable, mais contient certainement de nombreuses petites corrections ainsi que des patchs de sécurité.

Les nouveautés de watchOS 11

Pour mémoire, watchOS 11 a introduit des fonctionnalités importantes, notamment la "Charge d'entraînement" pour analyser les efforts sportifs sur plusieurs jours, la possibilité de mettre en pause les cercles d'activité en cas de blessure, et l'application "Signes vitaux" pour surveiller le rythme cardiaque. Elle intègre également la détection de l'apnée du sommeil pour les Apple Watch 9, 10 et Ultra 2. D'autres nouveautés incluent des cadrans de montre générés par l'IA, l'extension de Double Tap aux applications tierces, et des exercices avec suivi GPS amélioré. Les utilisateurs bénéficient aussi de notifications en temps réel via les Activités en direct, de l'application Marées, et de nouvelles options de personnalisation pour la natation et les randonnées. Enfin, Check In permet de signaler son arrivée à ses proches, et Tap to Cash facilite les transferts d'argent entre appareils Apple Watch ou iPhone aux États-Unis.