iOS 18.2 apporte Visual Intelligence sur l'iPhone 16 !

Le bouton Camera Control de l’iPhone 16 a été globalement critiqué lors du lancement de la gamme, pour son utilité relative. Cependant, avec iOS 18.2, Apple a considérablement amélioré cette fonctionnalité, la transformant en l'outil puissant qu'elle était censée être. Ce changement se résume en deux mots : Visual Intelligence.

L'intelligence visuelle selon Apple

En appuyant longuement sur le bouton de contrôle de la caméra, les clients d'Apple peuvent accéder à un mode qui non seulement identifie les objets et leur environnement, mais offre également des informations exploitables. Selon Apple, ce mode permet aux utilisateurs de consulter les horaires ou les avis des restaurants, d'ajouter des événements depuis des dépliants vers des calendriers ou d'identifier des races de chiens en pointant simplement leur appareil photo. De plus, le "Camera Control" s'intègre désormais à des applications tierces telles que Google pour les recherches ou ChatGPT pour une résolution avancée de problèmes, faisant de l'iPhone 16 un appareil plus intuitif.

Une nouvelle expérience d’intelligence visuelle s’appuie sur Apple Intelligence et aide les utilisateurs à découvrir instantanément les objets et les lieux, grâce au nouveau Camera Control de la gamme iPhone 16. L'intelligence visuelle peut résumer et copier du texte, traduire du texte entre langues, détecter des numéros de téléphone ou des adresses e-mail avec la possibilité d'ajouter des contacts, et bien plus encore. Camera Control permet également aux utilisateurs d'effectuer une recherche sur Google afin de voir où ils peuvent acheter un article, ou de bénéficier des compétences de résolution de problèmes de ChatGPT pour demander une explication sur un diagramme complexe, comme à partir de notes de cours. Les utilisateurs contrôlent quand les outils tiers sont utilisés et quelles informations sont partagées.

Pour en profiter, il faut un iPhone 16 et appuyer longuement sur le bouton "Camera Control". L'interface Visual Intelligence se lance alors permettant d'analyser ce qui se passe à l'écran. Comme Google Lens, il est capable de reconnaître un lieu ou un objet, de lire du texte ou encore de répondre à une question. Encore une fois, cette fonction d'IA n'est pas encore disponible pour les utilisateurs européens, il faudra patienter jusqu'en avril 2025.

Accès plus rapide à la caméra

Ce n'est pas tout. La mise à jour iOS 18.2 améliore également la vitesse à laquelle l'application Appareil photo peut être lancée. Une nouvelle option « Exiger l'écran activé » trouvée dans Réglages > Affichage et luminosité permet d'activer la caméra même lorsque l'écran est éteint s'il est désactivé. Ce changement élimine le besoin d'une étape supplémentaire pour réveiller votre appareil avant de lancer l'appareil photo, améliorant ainsi la vitesse à laquelle vous pouvez capturer des moments spontanés.

Contrôle amélioré de l'obturateur

D'autres améliorations incluent l'introduction d'une fonction d'obturation en deux étapes, qui a été présentée en avant-première par Apple lors de l'annonce de l'iPhone 16. Située dans Réglages > Appareil photo > Contrôle de l'appareil photo, la bascule de verrouillage AE/AF permet aux utilisateurs de verrouiller la mise au point et l'exposition avec une légère pression, suivie d'une pression plus ferme pour prendre la photo, imitant la fonctionnalité reflex numérique traditionnelle pour une photographie plus précise.



Ces mises à jour dans iOS 18.2 font du bouton de l'appareil photo une passerelle vers une expérience photographique plus riche et plus intelligente sur l’iPhone 16.