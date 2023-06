Google Lens peut détecter une maladie de peau à partir d'une photo

Google Lens est désormais capable d'offrir des informations détaillées sur une maladie de peau, quelle qu'elle soit. Dans un billet de blog publié hier, Google explique comment la fonction de recherche d'images "Lens" intégrée à ses applications iOS et Android peut "rechercher des affections cutanées" telles qu'un "grain de beauté ou une éruption cutanée". Mais au-delà des problèmes de peau courantes comme l'acné, le psoriasis et l'eczéma, Lens peut vous expliquer pourquoi vous avez une bosse sur la lèvre, une ligne sur un ongle ou une perte de cheveux sur la tête.

Google se prend pour un médecin

Comment ça marche ? C'est très simple, comme le rappelle le géant de la recherche :

Il vous suffit de prendre une photo ou de télécharger une photo via Lens, et vous trouverez des correspondances visuelles pour éclairer votre recherche.

Cependant, Google prévient expressément que les résultats sont "uniquement informatifs et ne constituent pas un diagnostic" et que les utilisateurs doivent "consulter leur autorité médicale pour obtenir des conseils". Évidemment.



Google explore depuis des années l'utilisation de la reconnaissance d'images par l'IA pour les affections cutanées. Lors de sa conférence I/O en 2021, l'entreprise a présenté en avant-première un outil qui tentait d'identifier les affections de la peau, des cheveux et des ongles à l'aide d'une combinaison de photos et de réponses à un sondage. À l'époque, Google avait déclaré que l'outil pouvait reconnaître 288 affections différentes et qu'il présentait la bonne affection dans les trois premières suggestions dans 84 % des cas.

Bientôt un dispositif médical reconnu ?

Remplacer le médecin non, mais devenir un outil médical oui. En effet, le site web de Google consacré à l'outil DermAssist indique qu'il "fait actuellement l'objet de tests de marché supplémentaires dans le cadre d'une diffusion limitée". Il ajoute que, bien qu'il soit marqué CE en tant que dispositif médical de classe 1, il n'a pas été évalué par la FDA des États-Unis et qu'il "est destiné à des fins d'information uniquement et ne fournit pas de diagnostic médical".



Qu'il ne soit pas considéré comme un médicament n'empêchera pas les gens d'essayer d'utiliser des outils de ce type pour établir un diagnostic. On remarque que l'ajout de ce type de clause de non-responsabilité ne fait que déplacer la responsabilité sur l'utilisateur, tout en permettant à Google de continuer à offrir le même service sous-jacent.



Il est également important de rester prudent à l'égard des outils de diagnostic par intelligence artificielle (IA). Une critique persistante dans le domaine de l'identification des affections cutanées est que ces logiciels sont moins précis pour les individus ayant une peau plus foncée. Des études récentes ont révélé un manque de données concernant les différentes catégories de types de peau dans de nombreuses bases de données d'images accessibles utilisées pour l'entraînement des systèmes d'IA, ainsi qu'une insuffisance d'images de personnes ayant une peau foncée dans les bases de données contenant ces informations.



Google s'est efforcé de répondre à ces plaintes en améliorant son système. L'année dernière, il s'est associé à Ellis Monk, professeur à Harvard, pour promouvoir son échelle Monk Skin Tone Scale (MST) et les meilleures pratiques pour son utilisation dans le développement de l'IA. Le géant de la recherche affirme que ses équipes ont utilisé l'échelle MST pour ses propres "tâches d'étiquetage ML, la recherche ethnographique et les tests d'équité".

L'entreprise a également démontré dès 2021 que son système d'apprentissage profond était en fait plus précis pour identifier les affections cutanées des patients noirs. Dans des diapositives fournies par Google à Vice, l'entreprise a déclaré que son système avait un taux de précision de 87,9 % pour les patients noirs, plus élevé que les autres catégories.



Pour tester Google Lens, rendez-vous sur le site officiel ou bien l'application Google.

Télécharger l'app gratuite Google