L'Apple Watch bientôt capable de détecter la maladie de Parkinson

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

C'est une première dans le monde. Une société américaine a reçu l'autorisation de se servir de l'Apple Watch dans son processus de détection de la maladie de Parkinson. Une avancée majeure qui devrait faire grandement plaisir à Apple.

L'Apple Watch gagne du terrain dans le monde médical

Rune Labs, start-up basée à San Francisco, travaille dans les données cérébrales et les neurothérapies. Pour s'occuper de ses patients, elle utilise un logiciel qui mélange plusieurs données dont certaines proviennent des capteurs de mouvement de l'Apple Watch.



Des capteurs visiblement très utiles qui servent à surveiller plusieurs symptômes, dont les tremblements chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. La société était tout de même dans l'attente d'une bonne nouvelle qui vient justement d'arriver.



En effet, la Food and Drug Administration vient de lui envoyer une autorisation permettant d'utiliser l'Apple Watch pour surveiller et détecter cette maladie. Bien évidemment, la montre connectée d'Apple n'est pas le seul outil utilisé mais elle semble être importante dans le processus.

La Food and Drug Administration est l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Cet organisme a, entre autres, le mandat d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis.



Le PDG de Rune Labs, Brian Pepin, a lui-même déclaré que son entreprise combinera des données de l'Apple Watch et d'autres sources pour mesurer les signaux cérébraux. Avec cette méthode, Rune Labs estime qu'elle sera bien plus précise dans ses analyses.



Une bonne nouvelle pour le monde de la médecine mais également pour Apple. Depuis plusieurs années, la marque ne cesse de répéter son envie de s'occuper de la santé de ses clients grâce à ses produits. Tim Cook l'a encore déclaré lors de la WWDC2022. À l'avenir, l'Apple Watch devrait être encore plus opérationnelle sur le plan santé.



