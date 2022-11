L'Apple Watch est capable de trouver une autre maladie cardiaque d'après une étude

Avec l'Apple Watch, vous avez une surveillance permanente des battements de votre cœur, la montre connectée réalise plusieurs relevés dans la journée et vous propose même d’effectuer un ECG pour vérifier si votre rythme est bien sinusal et ne présente pas de potentielle fibrillation auriculaire. Voici ce que l'on sait de l'Apple Watch... Mais ce ne serait pas tout selon une récente étude qui révèle que le produit star d'Apple a un autre talent !

On ne sait pas encore tout de l'Apple Watch

Depuis plusieurs années, la montre connectée d'Apple est au cœur de plusieurs études d'universités et de cliniques, des équipes et testeurs sont mobilisés au quotidien pour tenter de savoir jusqu'où peut aller l'Apple Watch dans la détection des problèmes cardiaques et d'autres maladies.

Selon une nouvelle étude menée par les chercheurs de la Mayo Clinic en Floride, l'Apple Watch pourrait aider à trouver un dysfonctionnement ventriculaire gauche au cœur qui est souvent suivi par une insuffisance cardiaque congestive.



Qu'est-ce que le ventriculaire gauche ?

Les chercheurs expliquent dans leur rapport qu'une difficulté au niveau du ventriculaire gauche du cœur entraine en général une multitude de troubles cardiaques chez les patients concernés.



Dans notre corps, le ventricule gauche est responsable du pompage de l'oxygène vers les organes vitaux. Il est indispensable pour les cardiologues de détecter le plus rapidement possible un problème à ce niveau. Plus vite c'est décelé et plus vite le patient peut échapper à de plus lourds dommages.

Au total, ce sont 2 454 patients américains et de 11 autres pays qui ont participé à l'étude de la Mayo Clinic. Entre août 2021 et février 2022, ces personnes ont transmis un total de 125 000 ECG à l'aide de leur Apple Watch. Les données ont ensuite été "nettoyées et analysées grâce à un système d'IA créé par les chercheurs."



Pour le moment, l'étude ne veut pas apporter de conclusion, mais les chercheurs estiment que l'Apple Watch pourrait être capable de détecter passivement un dysfonctionnement ventriculaire gauche du cœur. Bien sûr, les données ne sont pas aussi précises qu'avec des appareils professionnels qu'on peut retrouver dans des centres hospitaliers, mais la montre connectée d'Apple pourrait jouer un rôle de "lanceur d'alerte" afin que son propriétaire se rapproche d'un établissement médical de lui-même.



Cette capacité de détection, Apple n'en a jamais parlé lors de ses Apple Event ni dans ses communications marketing. Il est fort probable que la firme de Cupertino ne soit même pas au courant de cette possibilité avec sa montre connectée.

L'Apple Watch n'a pas dévoilé tout son potentiel, surtout avec les nouvelles Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra.



