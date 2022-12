L'Apple Watch serait capable de prédire votre niveau de stress selon une étude

Apple présente sa montre connectée comme étant capable de connaître votre rythme cardiaque en temps réel ainsi que votre taux d'oxygène dans le sang. Toutefois, de nombreuses études ont affirmé que quand on se sert de ces données, il est possible d'obtenir bien plus d'informations.

Bientôt un niveau de stress révélé par l'Apple Watch ?

Selon une étude organisée par des chercheurs de l'Université de Waterloo au Canada, l'Apple Watch aurait une aptitude insoupçonnée. La montre connectée serait capable de définir avec une précision impressionnante le niveau de stress de son utilisateur.



En exploitant le capteur d'électrocardiogramme de l'Apple Watch Series 6, les chercheurs ont découvert une correspondance surprenante entre les données de l'ECG et les niveaux de stress déclarés par les individus au moment où les lectures ont été obtenues. Un modèle de prédictions futures a ensuite été construit à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique.

Après plusieurs mois d'observation et d'expérimentation sur différents patients, les chercheurs de l'étude en ont conclu que l'Apple Watch est capable de prévoir le stress d'une personne. Bien sûr, si Apple veut offrir un jour une telle fonctionnalité à ses clients, il faudra développer des algorithmes d'apprentissage automatique afin de décrypter les données récupérées par l'ECG.



Toujours selon les chercheurs, si Apple souhaite aller plus loin dans le domaine de la santé avec son Apple Watch, l'entreprise pourrait à l'avenir faciliter les soins de santé mentale en suggérant certaines activités (comme se concentrer sur sa respiration) sur des moments clés où des niveaux de stress élevés sont détectés.



L'évaluation du stress n'est pas rare sur une montre connectée, plusieurs concurrents de l'Apple Watch proposent une mesure du niveau de stress directement aux utilisateurs, le tout sans passer par une app tierce. C'est le cas de Garmin, Fitbit ou encore Samsung. Les trois fabricants emploient évidemment des données ECG et y associent un algorithme capable d'analyser les données recueillies.



