Apple Watch : une étude pointe un manque de fiabilité selon les métriques de santé

L'Apple Watch, devenue la montre la plus populaire au monde, fait l'objet d'une nouvelle étude qui révèle des performances contrastées selon les métriques mesurées. Des chercheurs de l'Université du Mississippi ont analysé la précision de la montre connectée d'Apple en comparant ses données à celles d'outils médicaux de référence. La conclusion est claire : l'Apple Watch n'est pas aussi précise qu'on ne le pense.

Des résultats encourageants pour le rythme cardiaque et les pas

L'étude menée par le professeur Minsoo Kang et l'étudiant en doctorat Ju-Pil Choe s'appuie sur une méta-analyse de 56 recherches existantes. Cette méthode permet d'obtenir une vision d'ensemble particulièrement fiable en croisant les résultats de multiples études indépendantes.

Les conclusions sont rassurantes concernant deux métriques essentielles : l'Apple Watch affiche un taux d'erreur moyen de seulement 4,43% pour la mesure du rythme cardiaque et de 8,17% pour le comptage des pas. Dans le domaine des appareils grand public, un taux d'erreur inférieur à 10% est considéré comme excellent, ce qui place la montre d'Apple dans une catégorie de haute précision pour ces deux indicateurs.

Cette performance s'avère particulièrement importante quand on sait que l'Apple Watch intègre désormais des fonctionnalités de santé avancées comme la détection de l'apnée du sommeil ou le monitoring de la température corporelle. La fiabilité du capteur cardiaque constitue la base de nombreuses autres mesures de santé sur lesquels les signes vitaux s'appuient.

Les calories brûlées restent un défi technique

En revanche, l'estimation des calories brûlées révèle des lacunes importantes avec un taux d'erreur moyen de 27,96%. Cette imprécision dépasse largement les standards acceptables et concerne toutes les activités testées, qu'il s'agisse de marche, course, cyclisme ou entraînements à intensité variable.

Cette limitation n'est pas spécifique à Apple : l'estimation de la dépense énergétique reste l'un des défis les plus complexes pour l'ensemble des wearables. Trop de variables entrent en jeu, depuis le poids corporel jusqu'à la technique d'exercice, en passant par le métabolisme individuel. Les algorithmes actuels peinent à intégrer toutes ces données avec précision.

Les chercheurs soulignent que ces appareils doivent être considérés comme des guides motivationnels plutôt que des outils diagnostiques. Apple a d'ailleurs toujours positionné sa montre comme un accessoire de bien-être général, non comme un dispositif médical. L'étude note également une amélioration progressive de la précision avec les modèles récents, suggérant qu'Apple continue d'affiner ses capteurs et algorithmes, même si l'entreprise n'en fait pas toujours la promotion.



