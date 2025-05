L'étude sur la santé des femmes d'Apple démontre les bienfaits du sport sur les cycles

Lancée en 2019, l'étude sur la santé des femmes d'Apple, en collaboration avec la Harvard T.H. Chan School of Public Health et l'Institut national des sciences de la santé environnementale du NIH, continue de fournir des informations précieuses. Ce mois-ci, les chercheurs ont partagé de nouvelles conclusions sur le site de Harvard concernant l'influence des cycles menstruels sur les habitudes d'exercice des participantes.

L'étude a analysé plus de 22 millions de séances d'entraînement de plus de 110 000 participantes, révélant :

Les données ont été récoltées par le biais de l'application Santé d'Apple, installée sur l'Apple Watch et l'iPhone des femmes suivies. Une petite publicité gratuite au passage pour la firme qui, rappelons-le, propose le suivi des cycles sur la montre ainsi que la température corporelle depuis la Series 8.



La Dre Shruthi Mahalingaiah, chercheuse principale, a souligné les bienfaits de l'exercice pour la santé hormonale :

Un mouvement régulier améliore non seulement l'humeur et l'énergie à court terme, mais réduit également les risques pour la santé à long terme. En tant que médecin, j'encourage mes patientes à trouver une routine d'exercice régulière et agréable qui leur convient pour en tirer des bénéfices tout au long de leur vie.