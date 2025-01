Apple accusée d’inégalités salariales envers les femmes

En 2021, un audit interne avait confirmé qu'il existait une disparité salariale d'environ 6 % entre les salaires des employés masculins et féminins dans certains secteurs chez Apple. Aujourd'hui, un juge américain confirme qu'il est possible que cela soit encore le cas à l'heure actuelle. Une déclaration embarrassante pour une entreprise qui prône l'égalité homme-femme et même l'égalité pour tous à chaque prise de parole publique.

"Fait ce que je dis, pas ce que je fais"

Un juge californien a statué qu’il existe une « possibilité raisonnable » qu’Apple ait enfreint la loi en rémunérant illégalement moins les femmes que les hommes. Cette décision permet à une action collective, représentant 12 000 employées et ex-employées, de poursuivre son cours.

Les allégations contre Apple reposent sur trois points principaux :

Demande des salaires antérieurs et des attentes salariales lors du recrutement : cette pratique peut perpétuer les disparités salariales existantes d’autres entreprises. Apple a cessé cette pratique après l’entrée en vigueur de la loi californienne l’interdisant en 2018. Manque de transparence salariale : l’absence de communication claire sur les échelles salariales peut entraîner des inégalités de rémunération. Pratiques d’évaluation des performances : des biais potentiels dans les évaluations peuvent affecter les augmentations et les promotions, contribuant aux écarts salariaux.

En réponse, Apple affirme que les différences de rémunération sont justifiées par des circonstances individuelles et non par une discrimination systémique. Cette affaire met en lumière les défis persistants en matière d’équité salariale dans le secteur technologique, malgré les engagements publics des entreprises à promouvoir l’égalité des sexes.



Apple assure promouvoir depuis longtemps l’égalité homme-femme et considère cette valeur comme essentielle à sa culture d’entreprise. L’entreprise déclare travailler activement pour garantir que les disparités salariales et les discriminations n’existent ni au sein de sa société ni ailleurs. En investissant dans des audits réguliers, des formations sur les biais inconscients et des politiques de transparence, Apple insiste sur son engagement à créer un environnement de travail équitable, où chacun est rémunéré à sa juste valeur, indépendamment de son genre.



