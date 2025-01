Apple Watch : des bracelets accusés de contenir des produits toxiques

Une nouvelle étude de l'Université Notre-Dame vient jeter un pavé dans la mare concernant les bracelets de montres connectées et traqueurs d'activité. Ces accessoires que nous portons quotidiennement contiendraient des niveaux élevés de substances chimiques toxiques PFAS, également appelées "produits chimiques éternels". Une situation préoccupante qui touche notamment l'Apple Watch et ses bracelets Sport.

Des niveaux "majeurs" de PFAS détectés

L'étude menée par les chercheurs de Notre-Dame a analysé 22 marques courantes de bracelets, dont 15 contenaient des PFAS à des niveaux bien supérieurs à ceux habituellement trouvés dans les produits de consommation et les vêtements. Ces substances sont particulièrement inquiétantes car elles ne se dégradent pas naturellement et s'accumulent dans l'organisme. Elles sont liées à de nombreux problèmes de santé comme le cancer, les maladies rénales, les troubles immunitaires ou encore les malformations congénitales.



Le professeur Graham Peaslee, co-auteur de l'étude, souligne que les niveaux détectés sont "beaucoup plus élevés que la plupart des PFAS observés dans les produits de consommation". Plus préoccupant encore, ces bracelets sont en contact prolongé avec la peau et la transpiration pourrait augmenter l'absorption de ces substances toxiques.

Apple réagit face à la polémique

Suite à cette étude et au dépôt d'une action collective, Apple a tenu à rassurer ses utilisateurs en déclarant que ses bracelets Apple Watch sont "sûrs à porter". L'entreprise affirme effectuer ses propres tests et travailler avec des laboratoires indépendants pour analyser rigoureusement les matériaux utilisés.



Néanmoins, dans un document de novembre 2022, Apple s'est engagée à "éliminer complètement" l'utilisation des PFAS dans ses produits et processus de fabrication. L'entreprise reconnaît que ce processus prendra du temps, notamment pour identifier et développer des alternatives sans PFAS répondant aux besoins de performance. L'entreprise explique :

Bien que notre analyse ait indiqué que ces matériaux sont sûrs lors de l'utilisation du produit, nous avons estimé qu'il était important d'élargir notre champ d'action pour prendre en compte la fabrication tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons conclu que notre objectif doit être de restreindre l'utilisation de tous les composés PFAS. L'élimination complète des PFAS des produits et processus Apple prendra du temps.



Nous devons nous assurer que les alternatives sans PFAS ne conduisent pas à des substitutions regrettables - où les alternatives sont aussi nocives, voire plus nocives, que les PFAS remplacés.



Les bracelets Apple Watch sont sûrs à porter pour les utilisateurs. En plus de nos propres tests, nous collaborons également avec des laboratoires indépendants pour effectuer des tests et des analyses rigoureux des matériaux utilisés dans nos produits, y compris les bracelets Apple Watch.

Le procès vise spécifiquement trois modèles de bracelets Apple Watch : le Sport Band, l'Ocean Band et le Nike Sport Band, tous fabriqués en fluoroélastomère. Les plaignants reprochent à Apple de dissimuler la présence de PFAS et de continuer à commercialiser ces produits potentiellement dangereux tout en promouvant santé et bien-être.



De quoi attirer les clients vers des bracelets tiers...



