Environnement : Apple champion de l'élimination des produits toxiques

Apple continue de se distinguer en matière d'environnement en obtenant la meilleure note du classement 2024 des détaillants nord-américains pour son engagement dans l'élimination des produits chimiques dangereux. Une nouvelle reconnaissance qui souligne les efforts constants de la marque à la pomme en matière de développement durable.

Un leadership environnemental confirmé

Selon le rapport 2024 de Toxic-Free Future, Apple domine le classement avec un score impressionnant de 84%, étant la seule entreprise à décrocher la note "A". Loin devant Sephora (69%) et Walmart (65%), la firme de Cupertino se démarque particulièrement par sa politique de transparence et son programme "Full Material Disclosure" qui impose aux fabricants de déclarer la composition détaillée de leurs matériaux.



Mike Schade, co-auteur du rapport, souligne qu'"Apple fixe un standard élevé" que les autres détaillants devraient suivre. Cette reconnaissance s'ajoute au prix "Safer Choice Partner of the Year 2024" décerné par l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Des engagements concrets pour 2025

Apple a pris des engagements forts, notamment l'élimination totale des plastiques de ses emballages d'ici 2025. L'entreprise s'est également fixé comme objectif de supprimer les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) à la même échéance.



Pour soutenir cette transition, Apple a créé en 2024 le "Safer Chemistry Investment Fund", doté d'un objectif de 15 millions de dollars sur cinq ans. Ce fonds vise à accélérer la transition de l'industrie vers une chimie plus sûre. L'entreprise collabore également avec ChemFORWARD pour identifier des alternatives plus sûres aux solvants et retardateurs de flamme toxiques. En 2023, Apple a réussi à collecter des informations chimiques détaillées sur 93% de la masse de chaque iPhone, iPad et Mac produit, démontrant son engagement pour une transparence totale dans sa chaîne d'approvisionnement.



Si Apple a évidemment recours a beaucoup de greenwashing, comme toutes les entreprises, force est de constater que la posture marketing est suivie des faits. L'entreprise n'en fait peut-être pas assez, mais c'est toujours plus que ses concurrents.



Source