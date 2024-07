Apple 2030 : le rapport environnement 2024 est positif

Apple ne s'en cache pas, elle souhaite clamer haut et fort qu'elle ne pollue plus la planète dès 2030. Pour cela, elle a entamé il y a des années un plan environnement qu'elle met à jour une fois par an. Le dernier est une nouvelle fois positif et voici quelques chiffres.

2030 : Apple de plus en plus verte

Apple est en route vers une neutralité carbone 100 % pour 2030. Une idée fantastique qui cache tout de même une organisation colossale pour inclure toutes les personnes liées à la marque, dont les chaînes d'approvisionnement situées en Asie. Tim Cook est d'ailleurs sur place en ce moment.



Dans son rapport 2024 (année fiscale 2023) sur l'environnement, Apple s'autofélicite des progrès réalisés en un an. Depuis 2015, la marque a réduit de 55 % ses émissions globales de gaz à effet de serre. Un joli score même si le plus dur reste à faire sur les six prochaines années. Dame nature, présente au Keynote de l'iPhone 15, appréciera.

Du côté des fournisseurs, pas moins de 320 se sont engagés à passer "rapidement" sur un système d'électricité renouvelable dans les usines de production d'appareils Apple. En 2023, 1.7 million de tonnes métriques d'émissions de carbone ont été économisées sur ces mêmes chaînes d'approvisionnement. En progression chaque année.



56 % du cobalt présent dans les batteries d'appareils Apple provient de sources recyclées, c'est deux fois plus que l'année précédente. 24 % pour le lithium. Pour rappel, le MacBook Air M3 est le premier appareil de la marque fabriqué à 50 % par des matériaux recyclés.



Concernant l'iPhone 15, tous les modèles sont éligibles à une réparation en Apple Store en cas de fissure du verre à l'arrière, ce qui n'était pas le cas de l'iPhone 14 Pro l'année dernière. Une réduction immédiate de 70 % des émissions de gaz à effet de serre par iPhone. Sans oublier les emballages de l'Apple Watch et du Vision Pro qui sont tous 100 % fibre.

Tout n'est pas parfait

Globalement, Apple fait de l'excellent travail sur le plan écologique. Contrairement à certains de ses concurrents, également dotés d'une trésorerie conséquente, la pomme croquée investit massivement pour réduire au maximum son impact sur l'environnement en tant que société technologique.



Néanmoins, il y a encore du chemin à parcourir. Même si cela sonne plutôt bien à l'oreille, le plan neutralité carbone 2030 est encore loin d'être atteint. Il faudra redoubler d'effort durant les six années à venir. Et éviter les petits couacs comme détruire la plupart des iPhone repris au lieu de les recycler.