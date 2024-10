Pas de couleur de printemps pour l’iPhone 15

Apple serait partie pour ne pas proposer de coloris de printemps pour son dernier iPhone, en l’occurrence l’iPhone 15.



Selon une nouvelle rumeur en provenance d'Asie, la firme de Cupertino aurait d’autres plans en tête.

La fin d’une habitude ?

Apple introduit généralement de nouvelles options de couleur pour l'iPhone au printemps afin de stimuler les ventes à mi-parcours du cycle de production de l'appareil, en faisant revenir le téléphone sur le devant de la scène.

La société dirigée par Tim Cook a commencé en 2017 en lançant un iPhone 7 RED, avant de récidiver l’année suivante avec l’iPhone 8, toujours rouge.



Puis en 2021, Apple a ajouté une couleur violette aux iPhone 12 et iPhone 12 mini pour la saison printanière à la fin du mois d'avril.



En mars 2022, la gamme iPhone 13 a reçu de nouvelles finitions vertes et, le même mois de l'année dernière, Apple a lancé l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus dans une jolie couleur jaune.



À chaque fois, la marque américaine a accompagné le lancement d'une nouvelle couleur d’une vaste campagne publicitaire visant à attirer de nouveaux clients. Mais cette année pourrait être différente.



Selon Instant Digital, sur Weibo, il n'y a pas de nouveau coloris printanier pour l'iPhone 15. Pour appuyer ses propos, il rappelle qu'Apple a déjà lancé plusieurs coques pour iPhone et bracelets pour Apple Watch dans des options de couleurs rafraîchies, en même temps que le nouveau MacBook Air au début du mois de mars.



Aucune raison n’est avancée, mais il paraît évident qu’Apple a fort à faire avec le lancement des nouveaux iPad 2024, ainsi que celui du casque Vision Pro dans le monde entier.



D’ailleurs, Apple ne devrait pas organiser d'événement de lancement pour annoncer les iPad Pro M3 et iPad Air 6.



Vous avez déjà été conquis par une nouvelle couleur d’iPhone au point d’en acheter un en avril ?