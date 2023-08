iPhone 15 : des câbles USB-C tressés de couleur assortie dans le pack ?

Avec sa gamme iPhone 15, Apple va abandonner le port Lightning pour proposer un port USB-C, ce changement probablement fait à contrecœur est une nécessité pour se conformer aux nouvelles directives de l'Union européenne qui souhaitent le "port unique" dans l'industrie des smartphones pour réduire les déchets électroniques. Ce nouveau port sera évidemment accompagné d'un câble adapté, une rumeur mentionne justement ce câble qui devrait être plus résistant.

Le câble USB-C vers USB-C d'Apple

Selon le célèbre leaker Majin Bu sur Twitter, Apple prévoit une grande surprise concernant son câble USB-C vers USB-C qui sera fourni avec les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Celui-ci est décrit par le leaker comme étant un câble tressé avec une couleur assortie à celle de l'iPhone. Si vous prenez par exemple un iPhone 15 jaune, vous aurez un câble tressé jaune, mais avec les embouts blancs.



L'image que vous voyez ci-dessous vient d'échantillons de test de validation de conception (TVT), dans le domaine de la fabrication électrique, il s'agit d'une étape de production dans les usines partenaires afin de vérifier si tout est prêt et conforme aux exigences de qualité et de design d'Apple. Ce type de test fait généralement partie des étapes intermédiaires entre le design final d'un produit et sa production à grande échelle.

Comme Majin Bu l'a expliqué, le seul câble qui sera entièrement disponible dans le même coloris, c'est le câble noir. Contrairement aux autres, le fil est complètement noir, tout comme les deux extrémités, les autres câbles auront à chaque fois les embouts USB-C blancs.



Cette approche d'un câble du même coloris que l'iPhone fait évidemment penser aux récents MacBook Air et MacBook Pro qui sont aujourd'hui livrés avec un câble tressé assorti à la couleur du Mac. Dès le lancement de ces nouveaux câbles, Apple a été félicité pour son sens du détail par les propriétaires des nouveaux MacBook et pour la résistance du câble.

Quel avantage de proposer un câble tressé ?

Un câble tressé se réfère à un câble dont la gaine extérieure est fabriquée à partir d'un maillage tressé, souvent en nylon ou dans d'autres matériaux similaires. Comparativement à un câble traditionnel non tressé (généralement revêtu de plastique ou de caoutchouc), un câble tressé offre plusieurs avantages :

À voir maintenant si l'information se confirme lors de l'annonce des iPhone 15. Il n'est pas à exclure que cette rumeur soit sérieuse, car les câbles tressés ne sont pas nouveaux chez Apple et il est fort possible que ce passage obligatoire à l'USB-C est motivé Apple à fournir les mêmes câbles que les MacBook.



