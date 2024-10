CES 2024 : la coque Mophie Juice Pack pour iPhone 15 et des chargeurs Snap+ Qi2 (màj)

Mophie était le premier accessoiriste que nous avions relayé, c'était en août 2008 avec sa fameuse Juice Pack pour iPhone 3G. Et bien, plus de quinze ans plus tard, le constructeur américain n'oublie pas ses premiers amours et lance, à l'occasion du CES 2024, ses nouvelles coques-batteries Juice Pack conçues pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Proposée au prix de 99 $, la Juice Pack est conçue pour augmenter l'autonomie des derniers modèles d'iPhone d'Apple.

Un accessoire 2-en-1 chez Mophie

Le boîtier de l'iPhone 15 est doté d'une batterie de 2 400 mAh, tandis que le modèle iPhone 15 Pro dispose d'une batterie de 2 600 mAh. La version iPhone 15 Pro Max est encore mieux dotée, avec une batterie de 2 800 mAh. À cette capacité, les étuis ne permettront pas de recharger complètement l'un ou l'autre des modèles d'iPhone 15, mais ils fourniront environ 80 % de la charge, de quoi assurer de longues journées loin des chargeurs.

Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation (en USB-C), l'étui alimente d'abord l'iPhone, et lorsque la batterie de l'iPhone est pleine, il se recharge. Mophie indique qu'il a largement amélioré son Juice Pack, notamment à l'aide d'un revêtement extérieur doux au toucher. Les coins surélevés et le système de protection contre les chocs sont conçus pour protéger l'iPhone contre les rayures et les chutes.



Mophie prévoit d'accepter les précommandes pour les nouvelles options du Juice Pack à partir de février.



: Avec un peu de retard, le Mophie Juice Pack pour iPhone 15 est disponible sur le site officiel à un prix de 99,95 euros. On imagine qu'il sera bientôt en vente sur Amazon, via la boutique de Mophie.

Les chargeurs Snap+

Mophie est également revenu sur plusieurs produits annoncés en septembre, les Snap+. Le Snap+ Powerstation Mini With Stand à 69 $, le Snap+ 3-in-1 Stand à 129 $ et le Snap+ Wireless Charging Vent Mount à 69 $ sortiront en mars prochain.



Ces trois produits prennent en charge la norme de recharge sans fil Qi2 et permettront de recharger les modèles iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 à une puissance de 15 W (12 W pour l'iPhone 13 mini), soit la même vitesse que la norme MagSafe d'Apple.



Le Snap+ Powerstation Mini de Mophie a reçu le prix de l'innovation du CES 2024. Elle est dotée d'un support intégré qui permet de recharger un iPhone en orientation paysage ou portrait, ainsi que d'une batterie de 5 000 mAh qui permet de l'utiliser n'importe où.