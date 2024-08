L'iPhone 15 est le smartphone le plus vendu dans le monde au 2e trimestre 2024

Sur le marché des smartphones, le volume de smartphones expédié est principalement dominé par Samsung, cela s'explique par le fait que le géant sud-coréen possède une tonne de modèles de Galaxy commercialisés, dont beaucoup d'entrée et de milieu de gamme. Cependant, quand on regarde la popularité par modèle de smartphone, on se rend compte que c'est Apple qui occupe très largement le haut du classement. Au deuxième trimestre de 2024, le TOP 3 des smartphones les plus vendus dans le monde est dominé à 100% par Apple.

L'iPhone 15, élu le smartphone le plus vendu au T2 2024

Selon une récente étude du cabinet d'analyse Counterpoint, l'iPhone 15 est sans aucun doute le smartphone qui s'est le mieux vendu dans le monde au deuxième trimestre de cette année. Le classement est clairement en faveur d'Apple, car derrière, on retrouve l'iPhone 15 Pro Max puis l'iPhone 15 Pro en troisième position.



Cette performance est traduite par une "part de marché" qui est extrêmement faible, comme énormément de smartphones sont en circulation partout dans le monde :

iPhone 15 : 4,1% iPhone 15 Pro Max : 3,7% iPhone 15 Pro : 3,1%

Dans le classement de Counterpoint, les Galaxy de Samsung sont aussi très présents, mais contrairement à Apple, ce sont essentiellement des modèles d'entrée de gamme. Les Galaxy A15 5G et Galaxy A15 4G occupent respectivement la 4e et 5e place. La série Galaxy A de Samsung est connue pour offrir des options abordables avec des caractéristiques convenables, mais sans les fonctionnalités haut de gamme des gammes Galaxy S.



Le Galaxy S24 Ultra (le smartphone "du moment" chez Samsung) est quand même présent dans le classement, mais à la 9e place avec une part de marché de 1,4%, une performance décevante pour Samsung qui fait tout pour que son smartphone rivalise avec l'iPhone 15 Pro Max d'Apple.

Et si on comparait avec le 2e trimestre de l'année dernière ?

Counterpoint a également réalisé une comparaison avec le deuxième trimestre de 2023 afin de voir les évolutions d'une année à l'autre. On peut apercevoir que le haut du classement est toujours dominé par Apple avec ses iPhone. L'iPhone 14/15 sont à la même position, tout comme les autres modèles d'iPhone, ce qui montre qu'Apple arrive à maintenir une tendance d'une génération d'iPhone à l'autre. On remarque également, dans cette comparaison, que les expéditions d'iPhone ont été un peu plus fragiles d'une année à l'autre :

iPhone 15 / iPhone 14 : 4,1% contre 4,2%

iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 Pro Max : 3,7% contre 3,8%

iPhone 15 Pro / iPhone 14 Pro : 3,1% contre 3,2%

Il n'y a rien de catastrophique, mais les statistiques de Counterpoint reflètent ce qu'on a pu voir dans différents rapports publiés depuis le début de l'année : les ventes d'iPhone sont moins bonnes depuis le mois de janvier 2024.



