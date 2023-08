Le câble USB-C tressé de l'iPhone 15 serait bien plus long

Les prochains iPhone 15, à savoir les modèles classiques, Plus, Pro et Pro Max / Ultra, pourraient être équipés d'un câble de charge USB-C tressé 50 % plus long que le câble Lightning fourni avec les iPhone actuels, selon de nouvelles informations. Une nouvelle qui arrive juste après celle qui évoquait des câbles colorés.

Un câble bien plus long pour la première fois ?

La longueur des câbles observée dans les récentes fuites a conduit certains à affirmer qu'ils n'étaient pas destinés aux iPhone. Finalement, plusieurs sources suggèrent qu'Apple prévoit d'offrir un câble de charge nettement plus long avec l'iPhone pour la première fois depuis son introduction en 2007.

Majin Bu, un compte Twitter fiable en matière d'accessoires encore non divulgués d'Apple, qui a révélé la plupart des détails sur les câbles USB-C tressés et de couleur assortie qui accompagneraient les modèles iPhone 15, affirme maintenant que le câble mesure 1,5 m de long. Majin Bu a également ajouté que les nouveaux câbles devraient être beaucoup plus résistants. L'allongement du câble pourrait par contre entrainer des boîtes légèrement plus conséquente, à moins qu'Apple ne trouve une solution.

Most likely the length of the new iPhone 15 Usb C Cables will be 1.5 meters pic.twitter.com/vzOqu9EYBA — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2023

Le câble Lightning fourni avec les modèles actuels d'iPhone est caoutchouté, blanc et ne mesure qu'un mètre de long. Les nouveaux câbles tressés devraient être disponibles en noir, blanc, jaune, bleu et orange, au minimum, à l'image de la nouvelle sélection de couleurs pour la série iPhone 15. Attention toutefois, la rumeur des câbles tressés, comme ceux fournis avec les MacBook actuels, a déjà été vues à plusieurs reprises pour les iPhone précédents. On parlait déjà d'un câble tressé pour l'iPhone 12, il y a donc près de trois ans.



La réponse sera donnée lors du keynote Apple de la rentrée, prévu pour le 12 septembre. On devrait découvrir les quatre nouveaux iPhone 15 avec plusieurs nouveautés pour les iPhone 15 et 15 Plus comme la Dynamic Island, la puce A16, l'appareil photo 48 Mp et le nouveau design, ainsi que pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra qui auront droit à la puce A17, à un nouveau design en titane, à des bords très fins autour de l'écran et à un téléobjectif spécial pour la version la plus chère.