L'iPhone 15 Ultra serait bien le remplaçant du "Pro Max"

Selon une nouvelle source, le prochain modèle haut de gamme d'Apple, l'iPhone 15 de 6,7 pouces, pourrait finalement s'appeler "iPhone 15 Ultra" et non "iPhone 15 Pro Max". Ceci marquerait une nouvelle ère dans la gamme de téléphone et viendrait confirmer la tendance "Ultra" instaurée par Apple (puce M1 Ultra, Apple Watch Ultra, etc) et reprise par ses concurrents comme Samsung.

L'iPhone 15 Ultra est bien possible

En septembre dernier, Mark Gurman de Bloomberg déclarait qu'il était "possible" qu'un iPhone 15 Ultra remplace l'iPhone 15 Pro Max cette année. Bien que le changement de nom ait prévalu dans plusieurs rumeurs émanant de sources influentes telles que l'analyste Ming-Chi Kuo, la rumeur s'était estompée avec le temps. Les informations pointaient plutôt un changement de dénomination pour l'iPhone 16 de 2024.

Mais c'était sans compter sur Andrew O'Hara d'AppleInsider qui affirme à son que le nom "iPhone 15 Ultra" est de retour :

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max. — Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023

O'Hara n'est pas un "leaker", mais notre confrère a déjà partagé des rendus précis des AirPods Pro de deuxième génération avant leur lancement l'année dernière, et a souvent repris les bonnes informations, comme celle que l'on a publiée la semaine dernière sur la capacité de stockage du Vision Pro. Avec son écran plus grand, sa batterie plus conséquente, le premier "iPhone Ultra" se justifiera par un téléobjectif périscopique 10x. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra seront tous deux en titane, avec des bords très fins, auront un bouton Action à la place du bouton vibreur / sourdine et seront équipés de la nouvelle puce A17 Bionic gravée en 3 nm. De leur côté, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus auront une puce A16, un écran toujours OLED 60 Hz, mais un appareil photo 48 mégapixels et une Dynamic Island à la place de l'encoche.



Les choix d'Apple en matière de nom commercial sont difficiles à saisir, car ils peuvent changer tout au long du processus de développement d'un produit, ce qui explique souvent pourquoi les nouveaux appareils sont nommés de manière différente. Par exemple, on s'attendait à ce que les AirPods Max soient appelés "AirPods Studio". Plus récemment, on s'attendait à ce que le système du casque Vision Pro s'appelle "xrOS", finalement Apple a dévoilé visionOS.