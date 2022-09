Apple aurait prévu un iPhone 15 Ultra en 2023

Apple se prépare à remplacer son iPhone le plus cher, le "Pro Max", par un tout nouveau modèle d'iPhone 15 Ultra l'année prochaine, selon les dernières informations publiées par Mark Gurman, journaliste fiable de Bloomberg. Une suite logique après qu'Apple a introduit une puce M1 Ultra sur le Mac Studio et sorti une Apple Watch Ultra il y a quelques jours.

La mode "Ultra"

Ce n'est pas le dernier album de Booba mais bien la nouvelle idée marketing d'Apple. Dans sa dernière lettre d'information "Power On", notre confrère rappelle que pour l'iPhone 15, Apple prévoit un nouveau design, l'USB-C et un éventuel changement de nom. Mais surtout, Apple pourrait remplacer sa marque "Pro Max", qu'elle a commencé à utiliser avec l'iPhone 11, par "Ultra".

Sur la base du modèle actuel d'Apple, nous pouvons nous attendre à un design d'iPhone remanié l'année prochaine, coïncidant avec un passage à l'USB-C et le potentiel d'un nouveau modèle Ultra remplaçant le Pro Max.

Le renommage "Ultra" pour l'iPhone le plus haut de gamme s'inscrirait dans la lignée des décisions de nommage qu'Apple a prises récemment. En effet, l'Apple Watch la plus robuste et la plus complète à ce jour est nommée Apple Watch Ultra, tandis que la puce en silicium la plus puissante d'Apple à date est M1 Ultra.



Les détails spécifiques à l'iPhone 15 sont encore assez rares étant donné que nous sommes à un an de sa sortie. Mais une chose est sûre, Apple va passer à l'USB-C pour tous les prochains iPhones 2023. En outre, les rumeurs suggèrent que la Dynamic Island sera sur tous les iPhone 15, après avoir été une exclusivité de l'iPhone 14 Pro.