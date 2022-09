Apple prévoit une Dynamic Island sur tous les iPhone 15

Apple prévoit logiquement d'étendre sa nouvelle encoche, l'île dynamique, aux quatre modèles d'iPhone 15 qui sortiront l'année prochaine, selon Ross Young, analyste réputé et spécialisé dans les technologies d'affichage. Cette fonctionnalité est actuellement exclusive à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max.

Une nouveauté pour tous les modèles

Dans un tweet, Ross Young a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Dynamic Island soit disponible sur les modèles standard de l'iPhone 15. Cependant, il ne s'attend toujours pas à ce que les modèles de base de l'iPhone 15 soient équipés d'un écran LTPO, ce qui laisse entendre que les appareils continueront à ne pas bénéficier de la prise en charge du 120 Hz- appelé ProMotion par la firme - et d'une option d'affichage permanent comme les "Pro".

Celle qui a été surnommée par Apple l'île dynamique est une zone en forme de pilule entourant les capteurs Face ID et la caméra frontale sur les iPhone 14 Pro. La fonctionnalité peut afficher des alertes système pour des choses comme les appels téléphoniques entrants et l'invite d'authentification Face ID, et elle fonctionnera également avec les Live Activities dans les applications tierces lorsque iOS 16.1 sera publié plus tard cette année.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Par le passé, Young a révélé avec précision que les modèles iPhone 13 Pro et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces seraient dotés de la fonction 120 Hz, que l'iPad mini 6 serait équipé d'un écran de 8,3 pouces, que le dernier MacBook Air M2 aurait un écran légèrement plus grand de 13,6 pouces, et bien d'autres choses encore, soit une crédibilité de premier ordre.

Rappelons enfin que l'iPhone 15 devrait être le premier téléphone Apple à adopter l'USB-C.