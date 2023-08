Zut, le keynote Apple pour l'iPhone 15 sera encore préenregistré !

Le keynote dédié à l'iPhone 15 d'Apple, prévu pour le 12 septembre, conservera le format adopté lors de l'événement de l'année précédente pour l'iPhone 14. Cela signifie que l'évènement inclura une partie en personne avec les membres des médias invités à l'Apple Park, ainsi qu'une présentation vidéo préenregistrée. Ensuite, les participants auront l'occasion de prendre en main les nouveaux produits d'Apple, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg.

Cela commence à devenir une habitude

Suite à la fin de la pandémie, certaines personnes pouvaient espérer qu'Apple reviendrait à une présentation traditionnelle en direct sur scène avec public pour révéler son iPhone phare cette année. Cependant, il était déjà clair dès la WWDC en juin que le format d'événement privilégié par Apple pour l'avenir serait celui qui combine présentation en personne et éléments préenregistrés.

La WWDC 2023 s'est tenue principalement en ligne, mais a également comporté un volet plus humain. De la même manière que lors de la WWDC précédente, certains développeurs et étudiants sélectionnés au hasard ont été conviés à l'Apple Park pour une journée spéciale, où ils ont pu visionner la vidéo préenregistrée de la keynote, rencontrer les équipes d'Apple et participer à diverses activités.

Le choix d'enregistrer les présentations à l'avance offre à Apple un contrôle plus strict sur les annonces tout en évitant tout incident gênant, les aléas du direct comme on dit. Cela permet également d'appliquer des effets numériques de haute qualité et des transitions fluides entre les différentes révélations de produits.

On s'attend à ce qu'Apple dévoile quatre nouveaux modèles d'iPhone : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. De plus, cet événement pourrait être l'occasion de présenter l'Apple Watch Series 9 et une toute nouvelle Apple Watch Ultra 2 noire.

Résumé des nouveautés de l'iPhone 15

À l'approche du lancement des iPhone 15, plusieurs nouveautés et améliorations sont attendues pour cette nouvelle génération de smartphones. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore officiellement confirmés, voici ce que disent les rumeurs les plus crédibles :