Tim Cook : "j'utilise l'Apple Vision Pro quotidiennement"

Ce qui est positif avec le discours de Tim Cook, c'est que le Vision Pro semble avoir un certain intérêt au quotidien, ce n'est pas le genre d'appareil qu'on utilise 3 à 4 fois par mois puis qui finit dans le placard. Le PDG d'Apple est convaincu par son expérience personnelle que le Vision Pro peut avoir un réel impact dans le quotidien des personnes qui choisiront de l'acheter. Après que l'on soit honnête... l'avis de Tim Cook sur un produit Apple ne peut pas être neutre, c'est pour cela qu'il faudra se faire sa propre opinion sur le sujet ! L'Apple Vision Pro est prévu pour une commercialisation en 2024 aux États-Unis, d'autres vagues de lancements auront lieu après dans plusieurs pays à travers le monde. Apple devrait s'organiser étape par étape avec des sorties en 2024 puis d'autres disponibilités qui auront lieu sur 2025. N'oublions pas que les stocks seront limités au lancement, il faudra probablement attendre plusieurs semaines ou mois pour en obtenir un, au cas où vous ratez la précommande. Commercialisé à 3500 dollars aux US, le coût de l'Apple Vision Pro avec la TVA en France sera sans doute aux alentours des 4000 euros . Pour le moment, Apple n'a pas encore dévoilé le prix en dehors des États-Unis.

Le Vision Pro suscite un énorme enthousiasme. Nous sommes très enthousiastes en interne. Tous ceux qui ont assisté aux démonstrations sont époustouflés, qu'il s'agisse de la presse, des analystes ou des développeurs. Nous sommes en train de livrer des unités à la communauté des développeurs pour qu'ils puissent commencer à travailler sur leurs applications. Nous attendons avec impatience les livraisons pour le début de l'année prochaine. Nous ne pourrions donc pas être plus enthousiastes. J'utilise l'Apple Vision Pro quotidiennement.

