Tim Cook assure que l'investissement d'Apple dans l'IA générative ne date pas d'hier

Avant l'arrivée de ChatGPT, personne ne s'intéressait réellement à l'intelligence artificielle générative, peu de monde avait conscience de l'atout considérable que peut avoir cette avancée technologique dans notre quotidien. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir accès à ChatGPT et les autres IA révolutionnaires, les entreprises investissent en masse, y compris Apple !

Tim Cook affirme qu'Apple y croit

Apple a dévoilé récemment ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal 2023. Au-delà du chiffre d'affaires et du bénéfice net impressionnants, l'engagement renouvelé du géant californien envers l'intelligence artificielle générative a retenu l'attention. Tim Cook a souligné la détermination de l'entreprise dans ce domaine :

Apple fait des recherches sur un large éventail de technologies d'IA, y compris l'IA générative, depuis des années.

En mai dernier, Cook a reconnu le potentiel important de l'IA tout en signalant l'existence de "problèmes à résoudre". La société est actuellement en quête de méthodes pour intégrer les technologies d'IA, dont l'IA générative, dans ses produits afin d'"améliorer la vie des gens".

Pour y parvenir, Apple n'hésite pas à investir massivement. Les dépenses en recherche et développement (R&D) de la société ont atteint 22,61 milliards de dollars lors du troisième trimestre 2023. Cela représente une hausse de 3,12 milliards de dollars par rapport à la même période l'année précédente. Ce bond significatif souligne l'importance que revêt l'IA dans la stratégie d'Apple.



Dans sa récente intervention sur CNBC, Cook a affirmé que l'IA et le machine learning sont perçus comme des technologies essentielles et sont intégrés dans l'ensemble des produits d'Apple. C'est une affirmation qui conforte le rôle majeur de l'IA dans l'écosystème de la marque.



Bloomberg a récemment dévoilé qu'Apple travaille sur un concurrent de ChatGPT, le rapport a mentionné une possible sortie d'une IA (type chatbot) courant l'année prochaine. L'information a été démentie quelques jours après par Ming-Chi Kuo qui a obtenu comme informations qu'Apple travaille bien sur une IA générative de type ChatGPT, mais celle-ci est très loin d'être performante, ses sources lui ont parlé d'un lancement plutôt en 2025-2026.