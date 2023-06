Tim Cook parle du Vision Pro, de l'IA et des problèmes sur l'Apple Card

Dans une interview accordée à ABC News, Tim Cook a évoqué divers sujets tels que le prix du tout nouveau Vision Pro, l'isolement, l'intelligence artificielle avec ChatGPT et bien plus encore. Lors de cet entretien avec Robin Roberts, co-présentateur de Good Morning America, le PDG d'Apple prouve qu'il a toujours le sens de la formule.

Le Vision Pro d'après Tim Cook

Concernant l'Apple Vision Pro, Tim Cook le présente comme l'ingénierie de demain, disponible dès aujourd'hui. Il souligne que ce matériel est techniquement impressionnant et offre une plateforme complète plutôt qu'une seule fonctionnalité, ce qui répond au besoin d'une "application phare" pour rendre un produit de réalité virtuelle viable.

La Vision Pro ne se limite pas à la réalité virtuelle, mais se positionne également comme la plateforme ultime de réalité augmentée selon Apple. Néanmoins, l'un des défis de la réalité virtuelle est de s'isoler de la réalité environnante. Tim Cook affirme que l'objectif de la conception du Vision Pro était de favoriser la connexion plutôt que l'isolement, permettant aux utilisateurs de se sentir présents avec les autres.



En ce qui concerne le prix exorbitant de l'appareil, Tim Cook affirme qu'il s'agit de l'équipement électronique le plus avancé à ce jour, avec un coût de 3 499 dollars. Il reconnaît que cela peut être un investissement important pour certaines personnes en fonction de leur situation financière, mais il estime que la qualité et les performances offertes en font un bon rapport qualité-prix. C'est exactement ce que nous avons conclu dans le test du Vision Pro.

L'IA vue par Apple

Concernant l'intelligence artificielle, Tim Cook estime qu'elle a un grand potentiel, mais nécessite un développement et un déploiement attentifs et réfléchis en raison des préjugés, de la désinformation et des risques éventuels. En ce qui concerne ChatGPT, il confirme son utilisation et son enthousiasme à ce sujet, ajoutant qu'Apple étudie de près cette technologie.

Les problèmes de retrait d'argent

Enfin, Tim Cook aborde les problèmes de retrait d'argent signalés récemment sur les nouveaux comptes d'épargne à haut rendement offerts par l'Apple Card. Il explique que son partenaire Goldman Sachs est très attentif à ce problème et déploie des efforts pour rendre le processus de transfert de fonds plus fluide, afin de garantir la sécurité des clients et éviter toute fraude éventuelle.



En clair, Tim Cook est toujours aussi mesuré dans ses interventions, ne lâchant finalement aucune information inédite.