Dua Lipa interview Tim Cook qui parle de sa vie privée et de son travail chez Apple

Tim Cook est réputé pour être un patron qui est ouvert à la discussion, qui communique et surtout qui partage ses expériences. Une récente interview menée par l’artiste Dua Lipa dans le cadre d’un podcast permet d’en apprendre plus sur le patron d’Apple !

Dua Lipa réalise une interview de Tim Cook

Tim Cook a récemment brisé sa traditionnelle discrétion lors d’une session de podcast de 45 minutes avec la chanteuse Dua Lipa, où il a parlé de sa vie privée et de son travail chez Apple, ainsi que de ses opinions sur l’écologie parmi d’autres sujets qu’il n’abordait pas habituellement en public. La particularité réservée de Cook a été soulignée par Dua Lipa, qui a noté son caractère moins public par rapport à d’autres dirigeants du secteur technologique.



Cook a révélé des détails sur son ascendance modeste, se remémorant les moments passés à distribuer des journaux la nuit et à cuisiner des hamburgers pour financer ses études. Son parcours avant Apple comprenait douze ans chez IBM, une entreprise qu’il a beaucoup apprécié et où il a travaillé sur de nombreux projets ambitieux. Il a également parlé de sa grande admiration pour Steve Jobs, qu’il considère comme irremplaçable. Si vous regardez la vidéo disponible sur YouTube, vous verrez que Tim Cook en parle avec une certaine émotion, l’actuel PDG d’Apple montre une reconnaissance incroyable envers Steve Jobs.

Tim Cook convaincu que parler de son homosexualité à aider les autres

En 2014, Cook est devenu le premier PDG ouvertement gay du classement Fortune 500. Tim Cook a partagé comment son coming out a aidé à défier les barrières dans le monde des affaires, en particulier pour les communautés LGBTQ+ et les femmes. Il estime également que dans beaucoup d’entreprises, les salariés homosexuels n’ont pas toujours la chance d’avoir des postes à haute responsabilité, ce qui est incompréhensible en 2023 de voir toujours ce « plafond de verre ».



L’interview a également abordé la dépendance aux smartphones, Cook mentionnant la fonction “Temps d’écran” d’Apple pour encourager une utilisation modérée des appareils. Le PDG d’Apple estime que cette fonction aide des millions d’utilisateurs à travers le monde, quel que soit l’âge de l’utilisateur. Avoir une visibilité sur son temps d’écran, c’est l’assurance de pouvoir faire des efforts pour réduire, si on le veut vraiment. De plus, la conversation a inclus l’engagement d’Apple envers le développement durable, l’adoption de technologies d’IA responsables et l’activisme de Cook pour l’égalité et l’éducation, une cause qui est précieuse selon le PDG d’Apple.



Cet entretien offre un regard intime sur l’un des dirigeants les plus influents de l’industrie technologique et est disponible sur YouTube ainsi que sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et BBC Sounds.