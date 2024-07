Apple parle de la protection de la vie privée d'iOS 18

La protection de la vie privée est l'un des arguments d'Apple, notamment depuis l'iPhone X et ses premières publicités en ce sens. Ainsi, lorsque la plateforme d'IA Apple Intelligence fera ses débuts dans le courant de l'année (pas en Europe visiblement), elle mettra l'accent sur le traitement sur l'appareil, mais devra aussi faire appels aux services Private Cloud Compute et à ChatGPT.



Katie Skinner, responsable de l'ingénierie de la protection de la vie privée des utilisateurs chez Apple, et Sandy Parakilas, responsable du marketing des produits de protection de la vie privée, ont évoqué toutes ces questions avec le YouTubeur Andru Edwards.

Une seconde nature pour Apple

Parmi les sujets abordés, il y a bien évidemment la philosophie d'Apple en matière de protection de la vie privée, la manière dont Apple se conforme aux lois sur la protection de la vie privée dans différents pays et la façon dont Apple traite les demandes des gouvernements. De plus, de nombreuses informations sont fournies sur les nouvelles fonctionnalités d'iOS 18.

Une grande partie de ce qui est partagé est similaire à ce qui a déjà été déclaré par d'autres dirigeants de la firme ces derniers temps. Toutefois, le trio aborde également plusieurs questions sur les dernières avancées de l'entreprise américaine.



L'IA d'Apple est au centre des préoccupations, notamment avec sa technologie Private Cloud Compute. Sandy Parakilas explique alors :

L'approche globale consiste à étendre les promesses de sécurité et de confidentialité de votre iPhone à l'informatique dématérialisée. Avec Private Cloud Compute, tout comme avec votre appareil, Apple n'a jamais accès aux données utilisées.

Les deux responsables répondent également à des questions sur l'intégration de ChatGPT dans iOS 18, l'idée que votre téléphone est toujours à votre écoute, et plus encore comme la confidentialité de Plans, l'application Mots de passe et le couplage d'accessoires dans iOS 18.



La discussion dure près de 45 minutes, de quoi se faire une idée sur la philosophie d'Apple en matière de protection de la vie privée, si ce n'est pas déjà fait. Finalement, au-delà du design de ses appareils et de l'ergonomie de ses interfaces, Apple a fait de la confidentialité une seconde nature, un point désormais crucial à notre époque.