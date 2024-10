Apple parle de la nouvelle Beats Pill et de la croissance d’Apple Music dans une interview

Il y a quelques semaines, Apple a lancé une nouvelle Beats Pill, l’enceinte en forme de pilule qui avait été abandonnée précédemment. Ce nouveau modèle qui vient de débarquer a fait la promesse d’être plus performant et connecté ! Apple vient d’en parler dans une interview inédite, l’entreprise a aussi mentionné l’objectif d’Apple Music qui ne cesse d’évoluer sur le marché du streaming.

Un discours optimiste pour la Beats Pill et Apple Music

Dans une récente interview, Oliver Schusser, vice-président d’Apple, a partagé des informations clés sur la stratégie de l’entreprise pour Apple Music et Beats, ainsi que sur la nouvelle enceinte Beats Pill. Selon Schusser, Apple vise à offrir une expérience musicale de haute qualité à ses utilisateurs. Le vice-président a indiqué l’importance pour Apple Music d’être une « option premium » pour les amateurs de musique. Concernant le Beats Pill, retiré en 2021, Apple a travaillé sur une mise à jour importante pour réintroduire ce produit emblématique avec des améliorations majeures.



La nouvelle version du Beats Pill est plus légère et plus petite, tout en maintenant une qualité sonore exceptionnelle. Schusser explique que les ingénieurs d’Apple ont mis l’accent sur l’efficacité des composants acoustiques et de la structure de l’enceinte. Le nouveau modèle offre une durée de vie de la batterie de 24 heures, ce qui permet de répondre aux attentes des utilisateurs en matière de portabilité et de performance.

Beats continue de se concentrer sur la production de produits audio de haute qualité, la marque cible principalement un public jeune tout en proposant des produits haut de gamme. Cette approche permet à Beats de maintenir son attrait auprès des nouvelles générations tout en restant fidèle à ses standards élevés.

Héritage de Beats by Dre

L’acquisition de Beats by Dre par Apple en 2014 pour la colossale somme de 3 milliards de dollars a marqué un tournant décisif dans l’histoire de l’entreprise. Schusser a rappelé le travail pionnier de Dr. Dre et Jimmy Lovine, qui ont créé des produits à la fois de qualité et attrayants. Les conceptions emblématiques, comme les écouteurs circum-auriculaires Studio, restent toujours populaires aujourd’hui, ce qui symbolise sans aucun doute l’héritage durable de la marque.

Ils ont construit des produits de haute qualité et les ont fait paraître vraiment cool grâce à la musique, aux artistes et aux sports. Je leur donne beaucoup de crédit.

Implication d’Oliver Schusser dans les festivals

On ne le sait pas, mais Oliver Schusser a joué un rôle crucial dans l’organisation de l’iTunes Festival et de l’Apple Music Festival de 2007 à 2016. Ces événements ont été remplacés par les concerts Apple Music Live qui offre maintenant des événements mondiaux exclusifs pour les abonnés.

Ce sont pour la plupart des spectacles sur mesure, tous exclusifs pour nos abonnés. Et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles façons.

Oliver Schusser a continué en expliquant qu’Apple souhaite que ses plateformes musicales (iTunes et Apple Music) soient des espaces de découverte et de discussion pour les fans. Schusser a exprimé son désir de voir les utilisateurs partager leurs goûts musicaux et discuter des nouvelles musiques, tout en mettant en avant des fonctionnalités comme la sélection de chansons pour stimuler les dialogues entre les fans.

Innovation en musique chez Apple

Malgré la montée en popularité des podcasts et des livres audio, Apple reste concentré sur l’innovation musicale. Schusser a mentionné plusieurs fonctionnalités innovantes telles que l’audio spatial, l’affichage des paroles en temps réel en fonction de l’évolution de la musique, Apple Music Sing et Apple Music Classical. Ces innovations n’ont qu’un seul objectif : enrichir l’expérience utilisateur et maintenir Apple Music à la pointe de la technologie musicale.

Nous nous concentrons sur la musique tandis que d'autres services fuient la musique dans les podcasts et les livres audio. Notre service est clairement dédié à la musique.

Pour conclure l’interview, Oliver Schusser a réaffirmé la volonté d’Apple à faire d’Apple Music la meilleure plateforme pour écouter de la musique en streaming. Il a rappelé que chaque effort est fait pour offrir aux utilisateurs une expérience musicale exceptionnelle, fidèle à l’engagement historique d’Apple envers la qualité et l’innovation.



