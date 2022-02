Apple révèle que plus de la moitié de ses abonnés écoutent des musiques en audio spatial

Il y a 3 heures

Musique

Julien Russo

1



Aujourd'hui, la force d'Apple Music, c'est un catalogue complet, mais aussi des technologies audio exceptionnelles comme des musiques éligibles au Dolby Atmos et à l’Audio Spatial, le tout sans augmentation tarifaire. Si la concurrence arrive difficilement à faire mieux, Apple révèle attirer toujours plus d'utilisateurs et beaucoup profitent de l'Audio Spatial grâce aux AirPods Pro et AirPods Max qui sont compatibles.

L'Audio Spatial est un succès

Avec son offre de streaming, Apple a toujours voulu apporter la meilleure qualité et expérience utilisateur à ses abonnés, c'est pour cela qu'Apple Music propose des dizaines de millions de morceaux qui sont compatibles Lossless, Dolby Atmos et Audio Spatial. Le géant californien le sait, c'est un avantage considérable d’offrir toutes ces technologies pour un prix inférieur à 10€ par mois, même Spotify qui est le leader du secteur n'arrive pas à suivre !



Cependant, est-ce que ces technologies sont vraiment exploitées par les utilisateurs ?

Selon Olivier Schusser le vice-président d'Apple Music et Beats dans un article du média Billboard, le nombre d'abonnés qui profitent de l'Audio Spatial a nettement augmenté. D'après les observations d'Apple, il y a eu une progression de 50% du nombre d'auditeurs d'audio spatial, cette belle évolution a été calculée entre le mois de septembre et début février.

D'après les premiers retours, l'Audio Spatial et le Dolby Atmos sont très appréciés par les abonnés Apple Music, en tout cas par ceux qui possèdent un équipement qui permet de profiter de cette nouvelle immersion audio.

Apple s'attendait à un succès, mais certainement pas de cette ampleur. Aujourd'hui, le Lossless, le Dolby Atmos et l'Audio Spatial sont 3 atouts qui motivent les nouvelles souscriptions !

Schusser explique :

Nous avons maintenant plus de la moitié de notre base mondiale d'abonnés à Apple Music qui écoutent de l'audio spatial et ce nombre augmente vraiment, très rapidement. Nous aimerions que les chiffres soient plus élevés, mais ils dépassent certainement nos attentes.

Les musiques en Audio Spatial génèrent plus de lectures

Les abonnés adorent l'Audio Spatial et le font savoir à travers leur activité. Apple révèle que les titres compatibles Audio Spatial ont clairement plus de chances d'attirer les abonnés. Prenons par exemple Taylor Swift et Post Malone, deux artistes qui proposent majoritairement de l'Audio Spatial dans leurs derniers morceaux. Apple fait remarquer que le gain de lectures est de l'ordre de 40% à 50% comparé à un artiste populaire qui n'offre pas une écoute avec l'Audio Spatial.

Au-delà de l'Audio Spatial qui est absolument révolutionnaire avec un AirPods Max, Apple cultive aussi la différence avec Spotify sur l'audio sans perte (Lossless), Spotify ne met toujours pas à disposition cette qualité audio maximale à ses utilisateurs qui commencent à être exaspérés de la situation.



Le combat d'Apple pour imposer le Dolby Atmos et l'Audio Spatial est loin d'être terminé, mais les débuts sont très encourageants pour l'avenir de ces deux avancées extraordinaire dans l'immersion audio.