Apple Music révèle la liste des musiques les plus écoutées en 2021

Hier à 19:42

Julien Russo

La fin de l'année 2021 approche et il est temps de se faire un récapitulatif des morceaux de musiques qui ont rencontré le plus de succès depuis le 1er janvier. Après le résumé de vos morceaux les plus écoutés (replay), Apple propose maintenant une visibilité mondiale en prenant en compte les habitudes de TOUS les utilisateurs Apple Music.

Dynamic de BTS remporte la première place

Nous sommes bientôt en 2022 et Apple s'est dit qu'il était temps de publier le classement des morceaux les plus écoutés sur son service de streaming Apple Music.

Pour la première fois, la firme de Cupertino publie plusieurs TOP 25 dont celui des musiques qui ont été le plus jouées.

En première position, on retrouve l'incontournable et célèbre morceau des BTS "Dynamite" qui s'est classé à la première place devant Olivia Rodrigo avec "drivers license" et Ariana Grande "positions".

On remarque également un autre classement intéressant, c'est celui des musiques qui ont fait l'objet d'une reconnaissance via l'application Shazam.

À chaque fois que vous utilisez Shazam pour connaître l'artiste et le titre derrière la musique que vous appréciez, les données sont stockées afin de facilement repérer les musiques qui ont le plus été Shazamé dans le monde.

Cette statistique permet d'avoir une visibilité rapide sur les morceaux qui génèrent le plus de curiosité !