Le dernier APK d’Apple Music sur Android révèle "Apple Classical"

Il y a 1 heure

Android Musique

Medhi Naitmazi

Vous le savez probablement, la firme de Cupertino prépare une application spéciale musique classique pour ses utilisateurs. Et bien dans la dernière version bêta sur Android, Apple a laissé des indices avec le nom "Apple Classical" qui ne laisse que peu de doute sur les intentions de l’entreprise.

Appelez-la Apple Classical

La dernière version bêta d'Apple Music a été déployée sur Android hier soir avec une mise à jour très importante des widgets de l'écran d'accueil, tout en révélant peut-être aussi le nom de l'application autonome de genre classique d'Apple basée sur Primephonic. Nos confrères de 9to5Google ont déniché plusieurs informations.

Nous avons décompilé la dernière version d'une application que Google a téléchargé sur le Play Store. Lorsque nous décompilons ces fichiers (appelés APK, dans le cas des applications Android), nous sommes en mesure de voir diverses lignes de code qui laissent entrevoir de possibles fonctionnalités futures. Gardez à l'esprit que ces fonctionnalités ne seront peut-être jamais proposées par Google, et que notre interprétation de leur nature peut être imparfaite. Nous essaierons cependant d'activer celles qui sont le plus près d'être terminées, afin de vous montrer à quoi elles ressembleront au cas où elles seraient expédiées.

En août de l'année dernière, Apple a acquis Primephonic pour renforcer les prouesses de son service de streaming en matière de musique classique. L'application dédiée a été fermée plusieurs mois plus tard, et les abonnés existants ont été invités à utiliser Apple Music jusqu'à ce que la nouvelle application soit prête au début de 2022.



À l'approche de cette échéance, la version bêta d'Apple Music présente une chaîne de caractères qui révèle le nom "Apple Classical", ainsi que la possibilité prochaine d'ouvrir un morceau compatible directement dans le service optimisé. Cela semble être le nom de la prochaine application Android, mais il pourrait toujours changer avant le lancement. Cette révélation est similaire à celle de "Apple One" en 2020.

<string name=”open_in_apple_classical”>Open in Apple Classical</string>

Widgets améliorés

Apple Music inclut depuis longtemps deux widgets Android. La version 3.9 change leur look en exploitant mieux la largeur de l’écran. Le widget "Lecteur de musique Apple" est plus large et plus haut, tandis que "récemment écoutée" présente davantage de configurations lorsqu'il est redimensionné. La grille qui affiche les pistes passées est désormais disponible en formats 3×2 et 3×1, tandis que la moitié supérieure est également plus grande.



L'autre grande mise à jour est la façon dont les deux arrière-plans des widgets sont maintenant thématisés sur l'illustration de l'album de la chanson en cours. Lorsque rien n'est en cours de lecture, l'arrière-plan revient à la teinte rouge/rose précédente.



Tout cela montre qu’Apple n’oublie certainement pas ses utilisateurs sous Android.