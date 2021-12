Apple développe une application dédiée à la musique classique

Il y a quelques mois, Apple a annoncé dans un communiqué de presse avoir racheté un service de streaming concurrent, Primephonic. La particularité de ce service par rapport à des géants comme Spotify, Tidal ou encore Amazon Music, c'est que Primephonic ne se concentre que dans la musique classique. On y retrouvait un catalogue extrêmement complet qui appartient désormais à Apple !

La musique classique, la priorité actuelle d'Apple

Même si ce n'est pas le genre de musique qui génère le plus de souscriptions, la firme de Cupertino a tout de même conscience que la musique classique intéresse et passionne de nombreuses personnes à travers le monde.

Avec l'acquisition de Primephonic, Apple veut renforcer la disponibilité des titres dans son catalogue et attirer tous les potentiels utilisateurs qui ne trouvent pas leur bonheur sur leur service de streaming actuel.



L'idée qu'aurait Apple, c'est de créer une toute nouvelle expérience. En effet, l’entreprise souhaiterait proposer une autre app probablement baptisée "Apple Music Classic".

Cette révélation intervient après le repérage de plusieurs offres d'emploi publiées par Apple. Pour offrir une expérience optimale accompagnée d'une application plus performante à celle de Primephonic, le géant californien a choisi de se rapprocher de plusieurs développeurs et d'experts de l'univers de la musique classique.

L'application dédiée pourrait être lancée dès 2022, pour accéder au catalogue, il faudra obligatoirement détenir un abonnement Apple Music Individuel ou Famille. Il n'est pas question pour le moment d'ajouter un supplément financier sous forme d'option pour profiter de cette future app.

Apple Music Classic devrait également proposer les mêmes fonctionnalités qui sont déjà mises à disposition, c'est-à-dire la qualité audio sans perte (Lossless), le Dolby Atmos et l'Audio Spatial.



Le site Primephonic mentionne cette future nouveauté, on peut apercevoir le message suivant : "Nous travaillons sur une nouvelle expérience de musique classique incroyable d'Apple pour le début de l'année prochaine".

En attendant, les abonnés Primephonic peuvent profiter pendant 6 mois d'Apple Music offert avec un accès à la totalité du catalogue.



