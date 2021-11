Concept : et si Apple proposait une application dédiée aux AirPods ?

Il y a 1 heure

AirPods

Julien Russo

1



Quand vous achetez un casque ou des écouteurs chez la concurrence, vous avez en général une application iOS ou Android dédiée aux réglages. Vous pouvez gérer la qualité audio, le mode Transparence, le mode réduction de bruit... Pour ses AirPods, Apple a fait le choix de concentrer ses paramètres dans les réglages de l'iPhone ou en accès rapide depuis le centre de contrôle. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner si Apple imite les autres marques en proposant une app spéciale AirPods ?

Un concept pour mieux gérer vos AirPods

Apple propose une gamme d'AirPods formidable avec une qualité exceptionnelle dans l'audio, les matériaux utilisés, mais aussi la partie logicielle. Si tous ces éléments permettent aux écouteurs et au casque d'Apple de se classer chaque année dans les meilleures ventes, il manque tout de même quelque chose d'important selon le designer Parker Ortolani.

Selon lui, Apple n'a pas fait les efforts espérés concernant le contrôle de ses AirPods depuis l'iPhone, l'iPad ou même l'Apple Watch.



En effet, si vous êtes un utilisateur régulier des AirPods, vous avez probablement remarqué qu'il n'existe pas d'application réservée au paramétrage des AirPods.

On aurait apprécié une app préinstallé comme la firme de Cupertino l'a fait pour la gestion de l'Apple Watch ou des appareils compatibles HomeKit qu'on a chez soi.

Pour montrer que c'est possible de "faire mieux", Parker Ortolani a imaginé une application développée pour les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.

Sur cette application, le designer a inventé dans un premier temps une page d'accueil regroupant toutes les fonctionnalités phares des AirPods.

On remarque par exemple le contrôle de la réduction active de bruit du AirPods Max et des AirPods Pro, le paramétrage de la Digital Crown, la configuration de la détection de l'AirPods Max sur la tête, la gestion des mises à jour logicielles (qui deviendrait manuelle et plus obligatoirement automatique) ou encore... un test de l'audio spatial !



Sur la deuxième partie de l'application, on retrouve un "App Store AirPods", l'utilisateur pourrait télécharger des apps spécialement conçues pour les AirPods. On a des contenus populaires comme Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, Amazon Music...



Dans la dernière partie, Ortolani a imaginé toutes les astuces à connaître quand on est un nouveau propriétaire d'AirPods, autrement dit on aurait les fiches de présentations qu'on peut déjà apercevoir dans l'application "Astuces" qui est préinstallée sur iOS.



Pour le designer, il ne fait aucun doute que cette expérience pour les AirPods manque cruellement dans l'écosystème Apple. Le géant californien a la possibilité de mieux faire afin que l'utilisation de ses écouteurs et de son casque soit optimale.

On espère qu'Apple s'inspirera à l'avenir sur ce concept !



Source