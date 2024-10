Tim Cook révèle utiliser l’Apple Vision Pro quotidiennement

Le problème avec les casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte, c’est qu’on a souvent tendance à les utiliser beaucoup après l’achat puis à les abandonner progressivement les mois qui suivent. Par exemple à la rédaction, ça a été notre cas avec le PSVR 2 de Sony, ça fait déjà plus de 6 mois qu’on ne l’a pas sorti du placard. Mais est-ce vraiment la même chose avec l’Apple Vision Pro ? Pour Tim Cook, c’est bien évidemment pas le cas, le PDG d’Apple l’utilise quotidiennement. Et c’est notre cas aussi à la rédaction !

L’Apple Vision Pro, un appareil du quotidien ?

Dans une récente interview accordée au journal britannique The Sun, Tim Cook a révélé son attachement particulier à l’Apple Vision Pro. À l’occasion du lancement du casque au Royaume-Uni, Cook a expliqué qu’il utilise quotidiennement l’Apple Vision Pro, tout comme son iPhone et son Mac.



Tim Cook a dévoilé qu’il utilise principalement le Vision Pro pour regarder des contenus en streaming. Il a notamment mentionné avoir regardé la troisième saison de la série à succès “Ted Lasso” sur cet appareil, ainsi que d’autres séries originales d’Apple. Selon lui, le casque offre une expérience de visionnage inégalée que ne peut pas offrir une télévision ou une projection avec un vidéoprojecteur.

L’un des points forts du Vision Pro, selon Cook, est la gestion du multitâche. Il estime que cet appareil permet une gestion plus efficace des multiples fenêtres grâce à leur placement dans l’espace physique. “Aucun autre appareil Apple ne propose une telle expérience de multitâche” a-t-il déclaré.

« Il faut le tester pour comprendre »

Pour ceux qui hésitent encore à se procurer un Apple Vision Pro, Tim Cook recommande vivement de faire une démonstration pour bien comprendre l’expérience unique qu’il offre. Le PDG a affirmé que décrire l’expérience par des mots n’est pas forcément quelque chose de simple, cependant le voir et le vivre est époustouflant.



Dès aujourd’hui, les Apple Store en France proposent des rendez-vous pour tester l’Apple Vision Pro. Ces sessions de 30 minutes permettent aux clients de découvrir le produit avec l’aide d’un employé Apple qui a été formé sur le Vision Pro. Sinon, vous avez notre test du Vision Pro pour vous faire une idée.

L’interaction, l’atout du Vision Pro selon Tim Cook

Au cours de l’interview, Tim Cook a également affirmé que le casque est très facile à utiliser, grâce à des gestes intuitifs similaires à ceux de l’iPhone. Il a indiqué l’absence de manette, précisant que toutes les interactions se font avec les yeux et les gestes de la main, rendant l’expérience unique et différente de ce que propose la concurrence actuelle.



Apple a déposé plus de 5 000 brevets pour la conception de l’Apple Vision Pro, ce qui témoigne de l’ampleur du travail et de l’innovation derrière ce produit. Tim Cook a exprimé sa fierté pour l’équipe Vision Pro et leur dévouement acharné pendant des années pour développer ce casque révolutionnaire.



Source