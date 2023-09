Tim Cook : « essayer le Vision Pro, c’est comme avoir une révélation »

Apple ne s’arrête pas là. L’entreprise montre un enthousiasme débordant pour le développement de jeux destinés au Vision Pro . Tim Cook insiste sur le fait que la vision d’Apple pour l’avenir de la réalité mixte est étroitement liée au gaming, soulignant l’engagement et la passion de l’entreprise dans ce domaine. Source

Tim Cook assure à toutes les personnes avec qui il discute que la perception de l’informatique spatiale est complètement différente entre ceux qui en ont simplement entendu parler et ceux qui l’ont expérimentée. Tim Cook est lui-même un fervent défenseur de cette technologie, soulignant à quel point elle est révolutionnaire. Selon lui, essayer le Vision Pro est comparable à un moment de révélation.

Après le lancement remarqué de la gamme iPhone 15 , Tim Cook a entrepris une tournée mondiale. À Londres, il a accordé une interview exclusive au journal The Independent, où il a évoqué le Vision Pro, le tout dernier masque de réalité mixte révolutionnaire présenté par Apple lors de la WWDC 2023, ainsi que les jeux conçus spécifiquement pour cette technologie. Jusqu’à présent, Cook s’était montré plutôt discret avec ce nouvel appareil, ne l’ayant pas porté publiquement après l’Apple Event ni dans une vidéo ou un lieu public. Cependant, il a révélé au cours de l’interview qu’il avait intégré l’utilisation du Vision Pro à sa routine quotidienne, l’utilisant même pour regarder la saison 3 de la série originale Apple “Ted Lasso”.

Apple a présenté lors de la WWDC 2023, son premier ordinateur spatial baptisé « Apple Vision Pro ». Disponible qu’à partir de l’année prochaine aux États-Unis et dans plusieurs pays à travers le monde, Tim Cook profite de cette longue attente pour « titiller » la patience des clients qui n’attendent qu’une chose : la précommande du Vision Pro. Dans une récente interview, le PDG d’Apple s’est exprimé une fois de plus sur le futur ordinateur spatial !

