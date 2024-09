Apple signe un partenariat avec Verdy pour un support de Beats Pill

L’enceinte Beats Pill qui a commencé sa commercialisation il y a quelques semaines rencontre un joli succès à travers le monde. Pour dynamiser davantage les ventes, Apple a conclut récemment un partenariat avec l’artiste japonais Verdy qui a conçu un support de Beats Pill inédit !

Apple x Verdy

Apple vient de révéler une nouvelle collaboration pour sa Beats Pill récemment commercialisée. La marque Beats s’associe avec le populaire artiste japonais Verdy pour créer une édition limitée d’un support unique pour la Beats Pill 2024. Cette collaboration exceptionnelle combine le savoir-faire technologique d’Apple avec l’approche artistique exceptionnelle de Verdy, ce qui offre ainsi une expérience visuelle et sonore inédite.



Le produit phare de cette collaboration est une figurine d’art de collection représentant un ours crème nommé “Vear”. Cet ours, à l’allure à la fois mignonne et moderne qui est conçu pour tenir la Beats Pill entre ses pattes, transforme une simple enceinte en un véritable objet de design. La Beats Pill est également incluse dans le pack (avec le support) en noir mat.

Cette collaboration ne fait pas qu’ajouter une touche artistique à la Beats Pill, elle s’inscrit également dans une tradition déjà conue chez Beats, la marque aime associer ses produits à des personnages originaux et attachants. “Vear” devient ainsi le dernier-né d’une série de collaborations qui ont su marquer les esprits dans le passé.



Disponible en édition hyperlimitée, ce support figurine sera commercialisé au prix de 500 $, le communiqué n’a pas dévoilé de prix en euro. Seuls quelques privilégiés auront la chance de mettre la main sur cette pièce exclusive, car elle ne sera pas largement distribuée. Avec cette collaboration, Apple et Verdy offrent bien plus qu’un simple accessoire pour enceinte, ils créent un pont entre l’art et la technologie.