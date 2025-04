Beats met en avant ses nouveaux câbles USB-C dans deux pubs

Beats, la filiale audio d’Apple, a dévoilé une nouvelle publicité dans le cadre de sa série « Pill People », mettant en lumière une gamme de câbles USB-C présentée plus tôt cette semaine. La marque a également publié un spot plus sobre dédié aux câbles.

Pill People ❤️ câbles

La campagne « Pill People », lancée avec la sortie de l’enceinte Beats Pill mise à jour l’été dernier, met en scène des enceintes Beats Pill anthropomorphisées dotées de personnalités distinctes. Cette nouvelle publicité perpétue cette approche créative pour promouvoir les nouveaux câbles.

Beats propose désormais plusieurs câbles USB-C, incluant USB-C vers USB-C, USB-C vers USB-A et USB-C vers Lightning, disponibles en longueurs de 1,5 mètre et 20 centimètres, chacun au prix de 24,95 € sur Apple Store. Les câbles sont disponibles en quatre couleurs et peuvent être achetés sur la boutique en ligne d’Apple ou dans les magasins de la Pomme. A noter qu'il s'agit du premier câble USB-C vers USB-A signé Apple, qui est très pratique pour CarPlay.



Dans l'ensemble, ces câbles n'ont rien d'extraordinaire, et de nombreuses alternatives moins chères, fonctionnellement équivalentes, sont disponibles sur Amazon comme le câble USB-C vers USB-A d'UGreen à moins de 6 euros.



Et voici la première vidéo en question :

Une deuxième pub

L'autre spot est plus sobre, entièrement dédié aux nouveaux câbles qui sont compatibles avec tous les appareils Apple que l'on voit défiler.

Apple et Beats

Apple a acquis Beats en 2014, et la marque de casques populaires s'est récemment diversifiée dans d'autres catégories de produits, notamment les coques pour iPhone et les câbles de chargement. Apple a également relancé une enceinte portable Beats Pill de grande qualité l'année dernière.

