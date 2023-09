iPhone 15 et CarPlay : câble ou adaptateur USB-A vers USB-C

Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les nouveaux iPhone 15, Apple a remplacé le port de charge Lightning par un port USB-C. Un câble USB-C est fourni dans la boîte afin de charger le téléphone (toujours sans adaptateur secteur), mais les utilisateurs devront peut-être acheter un câble séparé pour continuer à utiliser CarPlay. Voici pourquoi.

Une histoire de version d'USB

De nombreuses voitures sont équipées en entrée d'un port USB-A permettant de brancher un smartphone, notamment pour CarPlay et Android Auto. Avec le câble inclus, vous ne pourrez pas brancher votre iPhone 15, car il est exclusivement USB-C, des deux côtés.



Malheureusement, Apple n'a pas conçu de câble USB-A vers USB-C, même en option. Au lieu de cela, la société vend un adaptateur USB-C vers Lightning à 35 € comme solution officielle, ce qui est plus cher qu'un câble seul.



Si vous voulez notre avis, le mieux est d'acheter un câble USB-A vers USB-C. Bien qu'Apple n'en vende pas (encore), on en trouve des tonnes sur Amazon. Les accessoiristes connus comme Belkin, Anker et autre en commercialisent autour de 10 €.

Choisissez le bon câble USB-C / USB-C

Maintenant que vous avez l'astuce, faites tout de même attention car tous les câbles USB-A vers USB-C ne sont pas forcément compatibles recharge ET transfert de données.



Pour éviter tout écueil, voici une sélection d'accessoires qui sont prévus pour fonctionner de manière optimale avec les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max :

Pour aller plus loin, consultez les caractéristiques du port USB-C des iPhone 15.

Adaptateur USB-C / USB-A

Une alternative peut être un adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle à ajouter au connecteur de votre voiture. La société UGreen en propose deux à 15,99 euros, ce qui est moins cher que les produits Apple, et très pratique pour en avoir un à la maison et un dans la voiture. Sinon, un seul est vendu 8,99 € avec la marque Basesailor.

CarPlay sans fil

Enfin, sachez que les adaptateurs CarPlay sans fil permettent de s'affranchir de tout fil, mais nombreux sont ceux qui veulent pouvoir recharger pendant la conduite.

