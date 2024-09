Pas de câble USB-C avec l'iPhone 17 et du vert pour le 17 Pro (màj)

L'événement « It's Glowtime » d'Apple a eu lieu il y a tout juste une semaine, avec à la clé la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone 16, qui sera bientôt disponible pour le public en fin de semaine. Si les ventes semblent moins bonnes qu'à l'accoutumé, c'est probablement à cause du manque d'évolutions. Et bien justement, l'iPhone 17 s'annonce bien plus intéressant.

Un air de déjà-vu

Les rumeurs concernant les iPhone 2025 n'ont pas attendu le keynote de l'iPhone 16. Si l'on sait déjà qu'Apple travaille activement sur une Dynamic Island réduite au repos, soit un Face ID rétréci ou même caché sous l'écran, ou encore qu'un iPhone 17 Air / Slim offrirait une alternative très légère et fine aux clients, les coloris vont également varier. Selon les informations de Majin Bu sur X, l'iPhone 17 Pro pourrait introduire une nouvelle couleur exclusive. Apple serait en train de tester trois couleurs potentielles, mais seule une d'entre elles sera probablement présentée lors de la sortie officielle en septembre 2025.

L'une des couleurs testées est un bleu titane métallique, rappelant quelque peu le bleu Sierra utilisé sur la série iPhone 13 Pro.

La deuxième couleur possible est le violet titane, qui semble être similaire à la teinte utilisée sur l'iPhone 14 Pro.

La troisième option est le vert titane, qui pourrait ressembler au vert utilisé sur l'iPhone 13 Pro du printemps, bien que le ton exact ne soit pas encore clair.

À ce stade, le vert titane semble être le favori pour la sélection finale, mais nous n'avons aucun moyen de le confirmer. Une seule chose est sûre, il y aura au moins une nouvelle couleur pour l'iPhone 17 Pro. Et force est de constater qu'Apple viendra puiser dans ses précédentes créations, modifiant finalement que légèrement la teinte finale. On aimerait un peu plus d'audace, avec une finition orangée, bronze ou encore bordeaux.

Pas de câble ?

En outre, une autre rumeur évoque l'absence de câble USB-C avec les quatre modèles d'iPhone 17. Comme pour les récents AirPods 4, Apple aurait l'intention de supprimer le câble de la boîte. Il ne sera donc que l'iPhone et la notice. La firme de Cupertino a, tour à tour, évincé les écouteurs, l'adaptateur secteur, les autocollants "pomme" de l'emballage de ses téléphones. La cause ? L'environnement bien sûr, mais probablement aussi les finances. Un bénéfice supplémentaire qui ne sera pas boudé par l'action AAPL.



: Nous n'avions pas vu que l'auteur avait expliqué par la suite qu'il s'agissait d'une blague. Cependant, c'est tout à fait plausible. Apple pourrait le faire dans les pays où la législation le permet.



Qui attend l'iPhone 17 pour changer son téléphone actuel ? Vous avez quel modèle actuellement ?